Sebze meyve atıkları "özel eller"de yemek ve tatlıya dönüşüyor - Son Dakika

Kayseri'de zihinsel engelli öğrenciler, başka illerden arkadaşlarıyla buluştukları çevirim içi ortamda, evlerde çöpe gidecek sebze meyve atıklarından yemek ve tatlı yaparak keyifli dakikalar yaşıyor.

Gıda atıklarının değerlendirilmesi konusunda farkındalık oluşturmak isteyen İstiklal Özel Eğitim Meslek Okulu'ndaki öğrenciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde başlatılan "Sıfır Atık Projesi"ne destek veriyor.

Evlerinde çöpe atılacak sebze atıkları ve meyvelerin kabuklarını değerlendiren öğrenciler, çevirim içi ortamda öğretmenleri eşliğinde yemek ve tatlı yapıyor.

Yiyecek içecek atölyesinde eğitim alan öğrenciler, bazı sebze ve meyvelerden köfte, balkabağı kabuğundan çorba, ekmek kırıntısından tatlı, muz kabuğundan muhallebi, portakal kabuğundan çikolata ve kek gibi yiyecekler yapıyor.

Yiyecek içecek hizmetleri öğretmeni Hüseyin Bozlak, AA muhabirine, atıkları değerlendirmek için yola çıktıklarını ve okulun mutfağında öğrencilerin eliyle "lezzet kokuları"nın eksik olmadığını söyledi.

Bozlak, kokusu ve lezzetiyle dikkati çeken bir atölyede, "Atıksız mutfaklar, sürdürülebilir yaşamlar ve mutfaklarda sıfır atık" adıyla iki ayrı "eTwinning Projesi" kapsamında zihinsel engelli öğrencilerle yemek yaptıklarını belirtti.

Öğrencilerin evlerde çöpe gidecek meyve ve sebze kabuklarını okula getirdiğini anlatan Bozlak, Türkiye'nin farklı illerindeki okulların öğrencileriyle çevirim içi ortamda hem yemek hem de tatlı yaptıklarını ifade etti.

"Öğrencilerin öz güveni arttı"

Zihinsel engelli öğrencilerin projeyle farkındalık oluşturduğuna değinen Bozlak, şunları kaydetti:

"Sınıfımızda 10 kişi, diğer illerden toplamda 70 öğrenciyle etkileşimi sürdürüyoruz. Biz öncelikle öğrencilerimizle helal ve sağlıklı gıdayı önemsiyorduk, projeyle beraber israfın da önüne geçmeye başladık. Diğer öğrencilerle etkileşim halinde olunca projeye katılan öğrencilerin öz güveni arttı. Aileler bu durumu fark etti, öz güveni yüksek, kendinden emin, ne yapacağını bilen öğrenci profili okulumuzda hazır hale geldi."

Öğrencilerden Halil İbrahim Köse de "Evde atılacak malzemelerden muz, portakal ve kabak kabuklarını burada değerlendiriyoruz." dedi.

Köse, yemek yapmanın güzel bir duygu olduğunu ve ailesine evde yardım ettiğini vurguladı.

Yemek yaparken eğlendiklerini belirten öğrenci Kadir Efe Kum ise atık malzemelerden sirke, kolonya ve yağ çözücü gibi malzemeler de ürettiklerini dile getirdi.

Talha Cehan da sebze meyve kabuklarını değerlendirdiklerini, yaptıkları yemekleri daha sonra tükettiklerini kaydetti.

Atıkların değerlendirmesi için yola çıkılan projeye Bursa Mehmet Torun Özel Eğitim Meslek Okulu, Isparta Özel Eğitim Meslek Okulu, Isparta Gül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Kırıkkale Özel Eğitim Meslek Okulu, İstanbul Ahmet Edip Önder Özel Eğitim Meslek Okulu, Uşak Vala Gedik Özel Eğitim Meslek Okulu katılıyor.