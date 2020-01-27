Sebze meyve deposunda yangın - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sebze meyve deposunda yangın - Son Dakika

Sebze meyve deposunda yangın

14 dakika önce

Antalya'da bulunan bir sebze meyve deposunda yangın çıktı, çalışanlar tahliye edilirken söndürme çalışmalarına başlanıldı.

Antalya'da bulunan bir sebze meyve deposunda yangın çıktı, çalışanlar tahliye edilirken söndürme çalışmalarına başlanıldı.

Serik ilçesi Belkıs mahalle yolu üzerinde bulunan sebze meyve deposunda yangın çıktı. Saat 12.00 sularında meydana gelen yangının ihbar edilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çıkış nedeni henüz belirlenmeyen yangında depodaki çalışanlar tahliye edildi. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

(Mehmet Demirci/İHA)

Sebze meyve deposunda yangın

Antalya, serik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 01:00 Kaynak: İHA
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