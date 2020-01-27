Sebze meyve deposunda yangın - Son Dakika

Sebze meyve deposunda yangın
14 dakika önce
Antalya'da bulunan bir sebze meyve deposunda yangın çıktı, çalışanlar tahliye edilirken söndürme çalışmalarına başlanıldı.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 01:00 Kaynak: İHA
Antalya'da bulunan bir sebze meyve deposunda yangın çıktı, çalışanlar tahliye edilirken söndürme çalışmalarına başlanıldı.
Serik ilçesi Belkıs mahalle yolu üzerinde bulunan sebze meyve deposunda yangın çıktı. Saat 12.00 sularında meydana gelen yangının ihbar edilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Çıkış nedeni henüz belirlenmeyen yangında depodaki çalışanlar tahliye edildi. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
(Mehmet Demirci/İHA)
Son Dakika Çeyizinden çıkardığı yorganı depremzedeler için gönderdi Fettah Tamince kimdir? Elazığ depremiyle ilgili 3 bakanın yaptığı basın toplantısına Murat Kurum'un sitemi damga vurdu Elazığ'da deprem sonrası enkaz bir binanın çökme anı kameralara yansıdı