Sebze-meyve tezgahlarında ilk tercih C vitamini - Son Dakika

SİVAS'TA havaların soğumaya başlamasıyla manav tezgahları kış meyve ve sebzeleriyle doldu. Alışveriş için gelenler hem koronavirüs hem de mevsimsel hastalıklardan korunabilmek için bolca C vitamini içeren ürünleri tercih ediyor.

Sivas'ta kasım ile birlikte hava sıcaklıklarında hissedilir düzeyde azalmalar yaşandı. Gece 1 derecelere kadar düşen sıcaklıklar, mevsimsel hastalıkları da beraberinde getirmeye başladı. Özellikle koronavirüs süreci ve bu dönemde beklenen grip gibi enfeksiyonlardan korunmak isteyenler ise manav ve pazarlarda satılan meyve ve sebzelere yöneldi. Mevsimsel şartlara göre, manavların tezgahlarındaki ürünler de değişiklik gösterdi. Kışa uygun meyve ve sebzeler tezgahlarda yerini alırken, en çok C vitamini içeren ürünler tercih edilmeye başlandı.