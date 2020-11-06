Sebze-meyve tezgahlarında ilk tercih C vitamini - Son Dakika

Sebze-meyve tezgahlarında ilk tercih C vitamini

06.11.2020 11:44
Sebze-meyve tezgahlarında ilk tercih C vitamini, System.String[]

SİVAS'TA havaların soğumaya başlamasıyla manav tezgahları kış meyve ve sebzeleriyle doldu.

SİVAS'TA havaların soğumaya başlamasıyla manav tezgahları kış meyve ve sebzeleriyle doldu. Alışveriş için gelenler hem koronavirüs hem de mevsimsel hastalıklardan korunabilmek için bolca C vitamini içeren ürünleri tercih ediyor.

Sivas'ta kasım ile birlikte hava sıcaklıklarında hissedilir düzeyde azalmalar yaşandı. Gece 1 derecelere kadar düşen sıcaklıklar, mevsimsel hastalıkları da beraberinde getirmeye başladı. Özellikle koronavirüs süreci ve bu dönemde beklenen grip gibi enfeksiyonlardan korunmak isteyenler ise manav ve pazarlarda satılan meyve ve sebzelere yöneldi. Mevsimsel şartlara göre, manavların tezgahlarındaki ürünler de değişiklik gösterdi. Kışa uygun meyve ve sebzeler tezgahlarda yerini alırken, en çok C vitamini içeren ürünler tercih edilmeye başlandı.

'GRİPTEN KORUNMANIN ÇARESİ C VİTAMİNİ'Kentte yaklaşık 35 yıldır manavlık yapan Ahmet Şarkışla, "Cennet ülkemizde her meyve mevcut. Mandalina, portakal, elma, hurma gibi meyveler bu zamanlarda tüketilmeli. Gripten korunmak için mandalina, elma, hurma tüketilmeli. Hurma içerisinde yine pek çok vitamini barındırıyor. Gripten korunmanın çaresi C vitamini. Müşterilerimiz de bu hastalık dönemlerinde bizden en çok C vitamini içeren ürünleri istiyor" dedi. 30 yıldır sebze halinde çalışan Ali Öç ise, "Bu mevsimlerde portakal, mandalina, nar, sebze olarak ise pırasa, ıspanak, brokoli kullanılmalı. Bunlar kış mevsimin en güzel meyve ve sebzeleridir. Dikkat etmemiz gerekiyor soğuk algınlıklarına. Gribe, nezleye çeviriyor bunlar koronavirüs ile çok benziyor. Sarımsak ve soğan ise tam bir antibiyotiktir. Limon da C vitamini açısından oldukça etkili. Vatandaşın kış için en çok ilgisini çeken nar, mandalina, portakal, pırasa ve ıspanak gibi meyve sebzeler tercih ediliyor" diye konuştu.Sebze halinden alışveriş yapan müşterilerden Olcay Deniz, "Bağışıklığımıza dikkat etmek için meyve ve sebze aldım. Yeşillik ve balık aldım. Kimseyle temas edemiyoruz, evimizden çıkamıyoruz. En çok sıvı ve limon tüketiyorum. C vitamini içeren meyveleri tüketiyorum. Bu şekilde dikkat etmeye çalışıyorum" ifadelerini kullandı.Diğer müşteriler de özellikle uzmanların tavsiyeleri doğrultusunda meyve ve sebze tüketmeye ve kendilerini bu şekilde korumaya çalıştıklarına dikkat çektiler.

Sebze-meyve tezgahlarında ilk tercih C vitamini
Sebze-meyve tezgahlarında ilk tercih C vitamini
Sebze-meyve tezgahlarında ilk tercih C vitamini
Sebze-meyve tezgahlarında ilk tercih C vitamini
Sebze-meyve tezgahlarında ilk tercih C vitamini
Sebze-meyve tezgahlarında ilk tercih C vitamini
Sebze-meyve tezgahlarında ilk tercih C vitamini
Sebze-meyve tezgahlarında ilk tercih C vitamini
Sebze-meyve tezgahlarında ilk tercih C vitamini
Sebze-meyve tezgahlarında ilk tercih C vitamini

Kasım, Hurma, Manav, Sivas, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sebze-meyve tezgahlarında ilk tercih C vitamini - Son Dakika


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