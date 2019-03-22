Sebze meyve toptancılarına soruşturma
1 saat önce
Yaş meyve ve sebzelerin toptan satışı alanında faaliyet gösteren 24 teşebbüs hakkında soruşturma açıldı.
Yaş meyve ve sebzelerin toptan satışı alanında faaliyet gösteren 24 teşebbüs hakkında soruşturma açıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 03:22
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