Son Dakika Haberleri: Sebze meyve ucuzladı giyip zamlandı
Son Dakika Ekonomi Sebze meyve ucuzladı giyip zamlandı - Son Dakika Ekonomi

Sebze meyve ucuzladı giyip zamlandı

6 saat önce

DÜZCE(İHA) – Doğu Marmara bölgesinde Kasım ayında fiyatı en çok artan madde yüzde 15,71 ile kadın için spor ayakkabısı olurken, fiyatı en çok düşen madde ise yüzde 30,38 ile ıspanak oldu.

Sebze meyve ucuzladı giyip zamlandı, System.String[]

DÜZCE(İHA) – Doğu Marmara bölgesinde Kasım ayında fiyatı en çok artan madde yüzde 15,71 ile kadın için spor ayakkabısı olurken, fiyatı en çok düşen madde ise yüzde 30,38 ile ıspanak oldu.


TÜİK Kocaeli Bölge Müdürlüğü verilerine göre Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre Kasım ayında, TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) Bölgesinde yüzde 0,32 oranında artarken, Türkiye genelinde yüzde 0,38 olarak artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre (son 1 yıllık) ise, Bölgedeki fiyat artışı yüzde 9,99 oranı ile Türkiye ortalaması yüzde 10,56'nın 0,57 puan altında gerçekleşti.


Doğu Marmara Bölgesinde fiyatı en çok artan ve azalan maddeler ise şu şekilde sıralandı. Kadın için spor ayakkabı yüzde 15.71, Kek yüzde 15.11, Domates yüzde 14.70, Çocuk elbisesi yüzde 12.15 ve Ekmek yüzde 1.55 arttı. Ispanak yüzde 30.38, Portakal yüzde 24.27, Karnabahar yüzde 22.66, Pırasa yüzde 21,08 ve Limon yüzde 12.49 fiyatı düştü. - DÜZCE

Marmara, Düzce, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 10:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



41 kadın el ele verip Afyonkarahisar'ın tescillenmiş ürünlerinin imalatına başladı
Hindistan'da tecavüzcüsü tarafından yakılan kadın yaşam mücadelesini kaybetti Bakan Pakdemirli: 84 proje için 113 milyon liralık hibe sağlanacak İngiltere'de bir kadın halıyla evlendi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2019 17:25:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sebze meyve ucuzladı giyip zamlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]