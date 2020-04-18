Sebze meyvenin tazesini Rusya'ya, mamulünü Almanya'ya ihraç ettik - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Sebze meyvenin tazesini Rusya'ya, mamulünü Almanya'ya ihraç ettik - Son Dakika Ekonomi

Sebze meyvenin tazesini Rusya'ya, mamulünü Almanya'ya ihraç ettik

6 saat önce

Türkiye'de üretilen yaş meyve ve sebze en fazla Rusya'ya gönderilirken bu ürünlerin mamulleri ise Almanya tarafından tercih ediliyor.

Sebze meyvenin tazesini Rusya'ya, mamulünü Almanya'ya ihraç ettik, System.String[]

Türkiye'de üretilen yaş meyve ve sebze en fazla Rusya'ya gönderilirken bu ürünlerin mamulleri ise Almanya tarafından tercih ediliyor.

AA muhabirinin, Ege İhracatçı Birliklerinden (EİB) derlediği verilere göre, Türkiye ocak-mart döneminde yaş meyve sebze ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 artırarak 508 milyon 654 bin dolardan 637 milyon 722 bin dolara yükseltti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle talebin arttığı sektörlerin başında gelen yaş meyve sebzede ihracatın en fazla yapıldığı ülke ise geleneksel pazarlardan Rusya oldu. Bu dönemde Rusya'ya yapılan yaş meyve sebze ihracatı yüzde 37 artarak 200 milyon 758 bin dolara çıktı. Rusya'yı 59 milyon 308 bin dolarla Romanya, 55 milyon 396 bin dolarla Ukrayna izledi.

Avrupa'nın talebi katlanarak arttı

Söz konusu dönemde en fazla talep artışı ise Avrupa ülkelerinden geldi. Koronavirüs nedeniyle üst düzey tedbirlerin alındığı İtalya'ya yaş meyve sebze ihracatı yüzde 82 artarak 4 milyon 85 bin dolara çıktı. Belçika'ya yaş meyve sebze ihracatında ise yüzde 147 artış yaşandı. Aynı dönemde Çekya'ya yüzde 50 Hollanda'ya ise yüzde 45 ihracat artışı gerçekleşti.

Öte yandan ABD'ye yaş meyve sebze ihracatı da yüzde 104 artarak milyon doların üzerine çıktı.

Almanya'ya yaş meyve sebze mamulü ihracatı yüzde 48 arttı

Mamul ihracatında artış trendi mart ayında da devam etti. Dondurulmuş sebzeden turşuya, meyve suyundan reçele kadar birçok kalemi bünyesinde bulunduran "mamul kategorisi"nde yılın ilk çeyreğinde ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artarak 375 milyon 583 bin dolardan 421 milyon 212 bin dolara yükseldi.

İşlenmiş gıdaya talebin arttığı bu süreçte en fazla mamul talebi Almanya'dan geldi. Ocak-mart döneminde Almanya'ya yapılan mamul ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48 artarak 46 milyon 755 bin dolardan 69 milyon 173 bin dolara çıktı. Bu ülkeyi 49 milyon 791 bin dolarla Irak, 48 milyon 261 bin dolarla ABD takip etti.

Japonya'ya yapılan mamul ihracatı ise yüzde 50 artışla 9 milyon 300 bin dolara yükseldi.

Türkiye, Almanya, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 11:08 Kaynak: AA

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