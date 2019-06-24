Son Dakika Haberleri: Sebze serasında kenevir yetiştiren 3 kişi yakalandı
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Sebze serasında kenevir yetiştiren 3 kişi yakalandı

59 dakika önce

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde sebze serasında kenevir yetiştirdiği gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sebze serasında kenevir yetiştiren 3 kişi yakalandı, System.String[]
Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde sebze serasında kenevir yetiştirdiği gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gökçebey ilçesinde sebze serasında kenevir yetiştirildiği ihbarı üzerine inceleme başlattı. Ekipler, ilçeye bağlı Örmeci ve Bakiler köylerinde kenevir yetiştirildiğini tespit etti.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda Y.Ç, H.D. ve U.E. gözaltına alındı.
Sebze yetiştirilen seraya ekilen 472 kök Kenevir bitkisi, 20 gram esrar ve 100 gram kenevir tohumu ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla salıverildi.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 06:44 Kaynak: AA
Zonguldak, Gökçebey, Kenevir, Güncel
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