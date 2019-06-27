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Sebze taşıyan kamyon devrildi: 1 yaralı

33 dakika önce

Sebze taşıyan kamyon devrildi: 1 yaralıKIRIKKALE - Kırıkkale'de domates ve sebze yüklü bir kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Sebze taşıyan kamyon devrildi: 1 yaralı
KIRIKKALE - Kırıkkale'de domates ve sebze yüklü bir kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, kasada yüklü yüzlerce kilo domates ve sebze şarampole saçılması sonucu zarar gördü.
Kaza, saat 05.30 saatlerinde Kırıkkale- Kayseri Karayolunun bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kemal Yılmaz idaresindeki 53 K 1260 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Yılmaz sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Polis, yolda dubalama ve işaretleme çalışması yaparak trafiğin güvenliğini sağladı.
Devrilen kamyonun için de bulunan yüzlerce kilo domates ve sebze şarampole saçılması sonucu zarar gördü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Sebze taşıyan kamyon devrildi: 1 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 07:35 Kaynak: İHA
Polis, Kırıkkale, 3. Sayfa
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