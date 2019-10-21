Sebze ve meyve dekorları meraklı gözlerin ilgi odağı oldu

Sebze ve meyveleri oyarak çiçek buketi haline getirdiler

Gıda ürünlerini kullanarak Erzurum Kalesi ve Yakutiye Medresesi'ni yaptılar

ERZURUM - Sebze ve meyveleri oyarak yapmış oldukları çalışmalar ile Gastronomiye ilgisi olan ve özellikle kadınların ilgisini çekmeyi başaran Erzurum Aşçılar Derneği üyeleri, hem stres atıyor hem de ruh hallerini sanata dönüştürüyor.

Erzurum'da bir fuar merkezinde dekor yapım standı açan ve ziyaretçilerin ilgi odağı olan Erzurum Aşçılar Derneği üyeleri, sebze dekorlarını incelikleri ile ilgili bilgiler verdi.

Erzurum Aşçılar Derneği üyelerinden Hakan Torun, "Yapmış olduğumuz dekor bir, iki günlük bir iş değil, tamamen hayal gücüyle ilgili. Ne kadar hayal edebilirseniz o kadar güzel işler çıkar bu bir gastronomi sanatı. Kafanda ne tasarlarsan onu çıkarırsın, şuan yaptığımız sebze dekor çalışmasında, patlıcan, çin turpu, havuç, pırasa, soğan, kabak gibi çeşitli sebzelerden bir sanat bütünü inşa ettik. Taban olarak ise karpuz kullandık. Yapmış olduğumuz dekor, üzerine jöle sıkılarak soğuk hava koşullarının sağlanmasıyla, 3 gün gibi kısa bir süre görsel olarak kullanılabilir" dedi.

Erzurum Aşçılar Derneği Yönetim Kurulu üyesi ve Mutfak Şefi Sami Çullu, gastronomi dekor sanatına ilgisi olan kişileri aydınlatmak için şu tavsiyelerde bulundu: "Ruh halimizin yansımasıyla ürünler çıkarmaya çalışıyoruz. Bu mesleği severek ve zor yönlerini kabul ederek, kişi kendi başarılarına fikirlerini kattığında, hayallerini dekora yansıtmayı başarabilir. Bu işin gölgeleme, hat ve çizgilerini ortaya çıkarabilmek çok önemli. Bizler bunu öğretmeye çalışıyoruz. Her insanda bulunan potansiyel farklıdır, önemli olan bunu çıkarabilmektir. Ben bu işi yaparak kendimi hem dinlendiriyorum hem de bir sanat eseri ortaya çıkarıyorum"

Atatürk Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, 3. sınıf öğrencileri Şerife Bulut ve Sema Tenzile Doğan ise, fuarda Erzurum Aşçılar Derneği üyelerinden ilham alarak, öğrenme aşamasında oldukları, sebzelerden dekor oluşturma işlemlerini heyecan ile sürdürdüler.