Sebze ve meyve deposunda çıkan yangın 2 saatte kontrol altına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sebze ve meyve deposunda çıkan yangın 2 saatte kontrol altına alındı - Son Dakika

Sebze ve meyve deposunda çıkan yangın 2 saatte kontrol altına alındı

6 saat önce

Antalya'da yaş sebze ve meyve ihracatı yapan bir firmanın paketleme ve depo kısmında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Antalya'da yaş sebze ve meyve ihracatı yapan bir firmanın paketleme ve depo kısmında çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangında 1 işçinin dumandan etkilenip hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Serik ilçesi Belkıs mahalle yolu üzerinde bulunan sebze meyve deposunda yangın çıktı. Saat 12.00 sularında meydana gelen yangının ihbar edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Çıkış nedeni henüz belirlenmeyen yangında depodaki çalışanlar tahliye edildi. Polis, olay yerinde güvenlik şeridi çekerek vatandaşları yangın bölgesinden uzaklaştırdı. İşyerinden yükselen dumanlar gökyüzünü kaplarken, kullanılamaz hale gelen deponun çalışanları çaresiz bir şekilde işyerinin yanışını izledi. Yangında 1 işçinin dumandan etkilendiği ve tedavi için hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Yaklaşık 2 saat süren yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu güçlükle söndürüldü.

İtfaiye ekiplerinin işyerindeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

(Suat Metin - Gazi Taş/İHA)

Sebze ve meyve deposunda çıkan yangın 2 saatte kontrol altına alındı

Antalya, İtfaiye, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 02:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Fettah Tamince kimdir?
Jahovic, en az 3 hafta yok Denizlispor maçında sakatlanan Jahovic, en az 3 hafta oynayamayacak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki intihar anı kamerada

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2020 21:19:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sebze ve meyve deposunda çıkan yangın 2 saatte kontrol altına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]