Sebze ve meyve fiyatları ihracat yapılamayınca ucuzladı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Sebze ve meyve fiyatları ihracat yapılamayınca ucuzladı - Son Dakika Ekonomi

Sebze ve meyve fiyatları ihracat yapılamayınca ucuzladı

6 saat önce

Sebze ve meyve fiyatları ihracat yapılamayınca ucuzladı Yeni tip korona virüs nedeniyle sınır kapılarının kapalı olması yüzünden ihracat yapılamayınca sebze meyve ucuzladı.

Sebze ve meyve fiyatları ihracat yapılamayınca ucuzladı

ADANA - Yeni tip korona virüs nedeniyle sınır kapılarının kapalı olması yüzünden ihracat yapılamayınca sebze meyve ucuzladı. Adana Kabzımallar Odası Başkanı Ali Batman, "Ürün bol olduğu için fiyatlarda düştü" dedi.

Korona virüs salgını nedeniyle gümrük kapılarından tırlarla yapılan sebze ve meyve ihracatı durma noktasına gelince iç piyasada kalan sebze ve meyvelerin fiyatında düşüşler yaşandı. Adana'daki Vedat Dalokay Hal Kompleksinde şu anda soğan ve patatesin kilosu 1 lira, sarımsak 25 lira, limon 3 lira, biber 4 lira, portakal 1 buçuk, greyfurt 40 kuruş, salatalık ve domates ise 1'er liradan başlayan fiyatlarla satılıyor.

Adana Kabzımallar Odası Başkanı Ali Batman, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, İran, Irak, Suriye, Ürdün ve Lübnan gibi önemli sınır kapıları kapalı olduğundan dolayı bütün ürünlerin iç piyasada kaldığını belirterek, fiyatlarında doğal olarak düştüğünü söyledi.

Şuan ürünlerin masrafı karşılamadan satıldığını söyleyen Batman, "Limon geçen sene 8-10 lirayken bu sene 3 lira. Aynı limon ama Ankara ve İstanbul'da 18-20 lira. Biz de buna şaşırıyoruz. Neden bu kadar fiyat farkı var. Tonaj vermek doğru olmaz ama şuan Adana'da çok mal var. İhtiyaca yeteceğinden daha çok mal var. Domates, karnabahar, ıspanak, pırasa ve salatalık fiyatlarında da düşüş var" dedi.

Ali Batman, bu hafta Adana'da turfanda soğan hasadının başladığına dikkat çekerek, "Artık yeni soğanlar satışa sunulacak. Depodaki tüccarın elinde kalacak. Devletimizin çiftçiye, tüccara destek vermesi lazım. Benim haldeki esnafımın yüzde 80'ı bankalara borçlu. Kredilerinin faizlerini bile ödeyemiyor. İnşallah hükumetimiz bu konulara el atacaktır" dedi.

Kabzımal Umut Şen ise ellerinde 75 tona yakın ürün bulunduğunu belirterek, "Sınır kapıları kapandığından dolayı bizler bu ürünleri elimizden çıkartamıyoruz. Devletimizden yardım bekliyoruz. Bu ürünler iç piyasaya gidiyor şuanda ama iç piyasa içinde araç kalkmıyor. Sınır kapıları mutlaka açılmalı. Şuanda fiyatlar düşük. Patatesin kilosu 1 lira 50 kuruş. Normalde 2 lira 50 kuruş olması lazımdı" diye konuştu.

Sebze ve meyve fiyatları ihracat yapılamayınca ucuzladı

Ali Batman, İhracat, Batman, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 10:05 Kaynak: İHA

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