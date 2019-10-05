Son Dakika Haberleri: Sebze ve meyve halinde silah operasyonu (2)
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Sebze ve meyve halinde silah operasyonu (2)

32 dakika önce

Osmaniye Sebze Meyve Hali'nde, özel harekat ve çevik kuvvet ekiplerinin de katılımıyla düzenlenen operasyonda, çok sayıda ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ile bu silahlara ait fişek ele geçirildi.

Osmaniye Sebze Meyve Hali'nde, özel harekat ve çevik kuvvet ekiplerinin de katılımıyla düzenlenen operasyonda, çok sayıda ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ile bu silahlara ait fişek ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, halde ruhsatsız silah bulundurulduğu bilgisi üzerine, operasyon düzenledi.

Hal içerisinde 69 iş yeri ve bir idare binasında, özel harekat ve çevik kuvvet ekiplerinin de aralarında yer aldığı 270 personelle yapılan aramalarda, ruhsatsız 4 tabanca, 3 av tüfeği, 3 kurusıkı tabanca ve bu silahlara ait bin 312 fişek ele geçirildi.

Operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.

Sebze ve meyve halinde silah operasyonu (2)

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 03:21 Kaynak: AA
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