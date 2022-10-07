Sebze ve meyve halindeki iş yeri yandı

Erzurum 'da sebze ve meyve halindeki bir iş yeri, çıkan yangında büyük hasar gördü.

Kaynak: AA

Organize Sanayi Bölgesi, Erzurum, Güncel, Son Dakika

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