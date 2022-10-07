Sebze ve meyve halindeki iş yeri yandı - Son Dakika
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Sebze ve meyve halindeki iş yeri yandı

07.10.2022 16:16

Erzurum'da sebze ve meyve halindeki bir iş yeri, çıkan yangında büyük hasar gördü.

Erzurum'da sebze ve meyve halindeki bir iş yeri, çıkan yangında büyük hasar gördü.

1. Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Hali'ndeki İbrahim Kaçmaz'a ait tek katlı iş yerinde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

İçinde yanıcı özelliği olan boş plastik meyve kasaları bulunan iş yerindeki alevler kısa sürede büyüyerek çatıya sıçradı.

Yangın, ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşlarıyla bitişikteki diğer iş yerlerine ulaşmadan söndürüldü.

Olayda, Kaçmaz'a ait iş yeri büyük hasar görerek kullanılamaz hale geldi.

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Kaynak: AA

Organize Sanayi Bölgesi, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sebze ve meyve halindeki iş yeri yandı - Son Dakika

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