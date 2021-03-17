Sebze ve meyve kabuklarından boya geliştirildi - Son Dakika

Sebze ve meyve kabuklarından boya geliştirildi

17.03.2021 12:28
Sebze ve meyve kabuklarından boya geliştirildi, System.String[]

Tokat'ta soğan, portakal ve ceviz kabuğu ile böğürtlen meyvesinin pigmentleri kullanılarak iç-dış cephe boyası geliştirilerek patent alındı.

Tokat'ta soğan, portakal ve ceviz kabuğu ile böğürtlen meyvesinin pigmentleri kullanılarak iç-dış cephe boyası geliştirilerek patent alındı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinde böğürtlen meyvesi, soğan ve portakal kabuğu ile ceviz kozası ekstraları kullanarak bitkisel pigmentlerle iç-dış cephe boyası geliştirildi. Bu çalışma ile sanayide kullanılan renklendirilmemiş boya bazlarına bitkisel pigmentler belirli konsantrasyonlarda eklenerek toplam 400 adet renk ve renk tonunda iç-dış boya renk kartelası oluşturularak boya sanayisine önemli katkı sunuldu. Türk Patent kurumundan patent alınan çalışmanın çevreci bir çalışma olduğu vurgulandı.

Dünyada bir ilk, patent aldılar

Kimya Bölümü öğretim üyesi ve TOGÜ Doğal Boyalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Adem Önal ve yüksek lisans öğrencisi Nuri İmeryüz çalışmalarına antiviral aromatik özellik kazandırılarak yeni bir patent almayı hedefleniyor. Önal, pigmentlerin tamamen doğal ve organik olup, insana ve çevreye hiçbir zararı olmadığını belirterek, "Bu patent çalışmamız bir yüksek lisans tez çalışmasıyla başlamıştır. İki yıllık bir yüksek lisans tez dönemi arkasından iki yıl süren bir patent alım süreci gerçekleşmiştir. Bizim patentimiz soğan kabuğu, portakal kabuğu, ceviz kabuğu ve böğürtlen meyvesinin pigmentlerine dayanmaktadır. Biz bunlardan elde etmiş olduğumuz pigmentleri belli konsantrasyonlarda, baz boyalar içerisine ilave ederek bir skala oluşturduk. Dört bitkiden 400 renk tonu elde ettik. Bu patentimiz Türkiye'de ve dünyada bir ilktir. Dolayısıyla böyle bir çalışmanın özellikle boya sanayisine entegre edilmesi lazım. Bu anlamda hem Türkiye'nin hem de Tokat'ın ve üniversitemizin ileriye doğru maddi ve manevi anlamda kazanç sağlayacağı düşüncesindeyiz" dedi.

"Boya sanayinde dışa bağımlılığı önemli ölçüde de azaltacak"

Önal, boya sanayinde dışa bağımlılık çok fazla olduğuna dikkat çekerek, "Milyon dolarları biz sentetik pigmentlere ödüyoruz. Biz bunun üretimini yerli olarak Türkiye'de girişimcilerin katlısı ile başarabilirsek milyon dolarlar ülkemizde kalacaktır. Hem insan sağlığına hiçbir zararı olmayan ürün. Şimdi biz bu çalışmalarımıza hem aromatik hem antiviral özellikle kazandıracağız. Böylece bu özellikleri bir arada bulunduran bir bitkisel uyarı maddenin gerçekten ülkemiz için çok önemli olacağını düşünüyorum. Boya sanayinde dışa bağımlılığı önemli ölçüde de azaltacaktır" diye konuştu

Çevreci boya

Bitkisel pigmentli boyanın çevreci olduğunu ifade eden Önal, "Çöpe atılan meyve ve sebze kabuklarını değerlendirerek ekonomiye kazandırmış oluyoruz. Çevreye hiçbir zararı olmayan bir maddedir bunlar. İnsan sağlığına hiçbir zararı olmayan maddelerdir. Dolayısıyla bunlarla boyanmış bir odada rahatsız edici koku da olmayacaktır. Tam tersine antiviral, aromatik özelliği dolayısıyla duvardaki kireçte de bir kombinasyon yapma özelliğine sahip. Yani kimya dilinde biz buna kompleks diyoruz. Bir kompleks madde oluşturma özelliğine de sahiptir. Böyle olunca duvardaki sabitleyici daha da artacaktır. Duvar silindiğinde renk atmayacaktır. ve bu gibi avantajları var" ifadelerini kullandı. - TOKAT

Sebze ve meyve kabuklarından boya geliştirildi
Sebze ve meyve kabuklarından boya geliştirildi
Sebze ve meyve kabuklarından boya geliştirildi

Yüksek Lisans, Ceviz Kabuğu, Patent, Tokat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sebze ve meyve kabuklarından boya geliştirildi - Son Dakika Ekonomi


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