Sebze ve meyve üreticileri tüfekle nöbet tutuyor - Son Dakika

MERSİN'in Tarsus ilçesindeki sebze ve meyve üreticileri, hırsızların mahsullerini çalmaması ve yabani hayvanların ürünlere zarar vermemesi için tarlalarda tüfekle nöbet tutmaya başladı.

İlçeye bağlı Yeşiltepe Mahallesi'nde çiftçilik ile uğraşan vatandaşlar, meyve ve sebzelerinin sürekli çalınması üzerine tarlalarda tüfekle nöbet tutmaya başladı. Aralarında kurdukları WhatsApp grubu ile birbirlerini de uyaran çiftçiler, şüpheli tüm hareketleri bu grupta paylaşarak haberdar oluyorlar.