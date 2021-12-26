Sebze ve meyve yüklü kamyon alev topuna döndü - Son Dakika

MUĞLA'nın merkez Menteşe ilçesinde, seyir halindeyken alev alan kamyon, yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangında yaklaşık 100 bin liralık sebze ve meyvenin zarar gördüğü belirtildi.

Muğla'dan İzmir istikametine giden Haldun Baykala yönetimindeki 10 ADF 945 plakalı kamyonet, bugün saat 19.00 sıralarında Salihpaşalar bölgesinde seyir halindeyken sol ön tekerinin patlayıp alev alması sonucu, yanmaya başladı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma personeli sevk edildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında alev topuna dönen sebze ve meyve yüklü kamyon kullanılamaz hale gelirken, karayolundaki ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.