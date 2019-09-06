Son Dakika Haberleri: Sebze ve meyvede enflasyon sepeti talebi
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Sebze ve meyvede enflasyon sepeti talebi

1 saat önce

Yaş meyve ve sebze sektörü çalıştayı raporunda, gıda enflasyonundan kaynaklanan fiyat artışlarının kontrol altına alınabilmesi için ürünlerin mevsimlik ağırlıklandırılmış ortalamalara göre enflasyon sepetine dahil edilmesi talep edildi.

Sebze ve meyvede enflasyon sepeti talebi, System.String[]

Yaş meyve ve sebze sektörü çalıştayı raporunda, gıda enflasyonundan kaynaklanan fiyat artışlarının kontrol altına alınabilmesi için ürünlerin mevsimlik ağırlıklandırılmış ortalamalara göre enflasyon sepetine dahil edilmesi talep edildi.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 11:24 
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