Sebze ve meyvede enflasyon sepeti talebi
1 saat önce
Yaş meyve ve sebze sektörü çalıştayı raporunda, gıda enflasyonundan kaynaklanan fiyat artışlarının kontrol altına alınabilmesi için ürünlerin mevsimlik ağırlıklandırılmış ortalamalara göre enflasyon sepetine dahil edilmesi talep edildi.
Yaş meyve ve sebze sektörü çalıştayı raporunda, gıda enflasyonundan kaynaklanan fiyat artışlarının kontrol altına alınabilmesi için ürünlerin mevsimlik ağırlıklandırılmış ortalamalara göre enflasyon sepetine dahil edilmesi talep edildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 11:24
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