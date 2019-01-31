Son Dakika Haberleri: "Sebze ve meyvede KDV oranı 3 aylığına yüzde 1'e insin"

"Sebze ve meyvede KDV oranı 3 aylığına yüzde 1'e insin"

1 saat önce

Tüketiciler Derneği, marketlerdeki denetimlerin yanı sıra sebze ve meyvenin perakende satışında ve nakliyesindeki KDV oranlarının 3 aylığına yüzde 1'e düşürülmesini talep etti.

Tüketiciler Derneği, marketlerdeki denetimlerin yanı sıra sebze ve meyvenin perakende satışında ve nakliyesindeki KDV oranlarının 3 aylığına yüzde 1'e düşürülmesini talep etti.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 12:07 

Ekonomi
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