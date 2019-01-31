"Sebze ve meyvede KDV oranı 3 aylığına yüzde 1'e insin"

Tüketiciler Derneği, marketlerdeki denetimlerin yanı sıra sebze ve meyvenin perakende satışında ve nakliyesindeki KDV oranlarının 3 aylığına yüzde 1'e düşürülmesini talep etti.

Tüketiciler Derneği, marketlerdeki denetimlerin yanı sıra sebze ve meyvenin perakende satışında ve nakliyesindeki KDV oranlarının 3 aylığına yüzde 1'e düşürülmesini talep etti.

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