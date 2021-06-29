Üye Girişi
Sebze ve meyvelerin satışında sistem değişti! Marketlerde yeni dönem 1 Temmuz 2022'de başlıyor - Son Dakika

Sebze ve meyvelerin satışında sistem değişti! Marketlerde yeni dönem 1 Temmuz 2022'de başlıyor

29.06.2021 16:53

Marketlerde sebze ve meyve satışına getirilen yeni standartlar Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğde, kapalı ve açık alanlarda satılabilecek ürünler belirlendi. İşte 1 Temmuz'da 2022'de yürürlüğe girecek uygulamanın detayları.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Sebze ve Meyvelerin Toptan ve Perakende Ticaretinde Uyulması Gereken Standartlar Hakkında Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, malların ambalajlanmasında tek kullanımlık veya tekrar kullanılabilir ambalajlardan yararlanılabilecek. Mallar, uygun şartlarda korunup taşınması sağlanacak şekilde ambalajlanacak. Ambalajlar bütün yabancı maddelerden arındırılacak. Tekrar kullanılabilir ambalajlar her kullanımda gıda güvenilirliğine uygun olarak dezenfekte edilecek. Dolu ambalajlar en fazla 30 kilogram ağırlığında olacak.

KAPALI VE AÇIK ALANLARDA SATILACAK ÜRÜNLER

Soğuk zincire tabi ürünler ahududu, böğürtlen, çilek, dut, erik, Frenk üzümü, incir, kabak çiçeği, kayısı, kızılcık, kiraz, kuşkonmaz, mango, mangostan, mantar, yaban mersini, nekdarin, çarkıfelek, ejder meyvesi, soya filizi, şeftali, Trabzon hurması, üzüm, vişne, yeni dünya ve zerdali olarak belirlendi.

Büyük mağaza ve zincir mağazalarda yıl boyu açık alanda satılabilecek ürünler balkabağı, beyaz lahana, karpuz, kavun, kestane, taze mısır, muz, taze nohut, patates, kuru sarımsak, kuru soğan, tatlı patates, üvez, yer elması, yeşil kabuklu fındık, zencefil ve badem olarak listelendi.

Greyfurt, limon, mandalina, nar, portakal, turunç, elma, armut ve ayva ise ekim-mart döneminde açık alanda satılabilecek.

SOĞUK ZİNCİR ÜRÜNLERİ KAPALI ALANLARDA SATILAMAYACAK

Soğuk zincire tabi ürünler, soğutulduktan sonra paket kullanımına uygun frigorifik araçlarla taşınacak ve büyük mağaza ve zincir mağazalarda kapalı alanların dışında satılamayacak. Diğer mallar ise belirtilen aylarda olumsuz hava koşullarından etkilenmeyecek şekilde gerekli tedbirlerin alınması kaydıyla kapalı alanların dışında da satılabilecek. Tebliğ, 1 Temmuz 2022'de yürürlüğe girecek.

Sebze ve meyvelerin satışında sistem değişti! Marketlerde yeni dönem 1 Temmuz 2022'de başlıyor

1 Temmuz, Ticaret, Tebliğ, Gazete, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Sebze ve meyvelerin satışında sistem değişti! Marketlerde yeni dönem 1 Temmuz 2022'de başlıyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR (1)
  • Zeynel Eryazgan: Üç harfli marketlerde tonlarca sebze meyve çöp oluyor. Kimse de ne oluyor? Bu israf niye demiyor. Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
500

Son Dakika

Usta sanatçı son yolculuğuna uğurlandı! Ali Demirel'den geriye güldüren skeçleri kaldı 17:11 Usta sanatçı son yolculuğuna uğurlandı! Ali Demirel'den geriye güldüren skeçleri kaldı Standart altının kilogramı 496 bin 500 liraya yükseldi 17:03 Standart altının kilogramı 496 bin 500 liraya yükseldi Son Dakika: Delta varyantı vaka sayısı 224'e çıkarken, görülen il sayısı 16'dan 26'ya çıktı 16:52 Son Dakika: Delta varyantı vaka sayısı 224'e çıkarken, görülen il sayısı 16'dan 26'ya çıktı
Elmalı davasında istismar edilen iki kardeşin, tahliye edilen anne ve üvey babası, ifadelerinde çocukları suçlamış 16:15 Elmalı davasında istismar edilen iki kardeşin, tahliye edilen anne ve üvey babası, ifadelerinde çocukları suçlamış Korkunç kazada babasını kaybetti, çaresizce başında ağladı 15:48 Korkunç kazada babasını kaybetti, çaresizce başında ağladı Korkutan kurbanlık ahırdan dışarı çıkarılmıyor! 1 ton 300 kiloluk dev kurbanlık alıcısını bekliyor 15:33 Korkutan kurbanlık ahırdan dışarı çıkarılmıyor! 1 ton 300 kiloluk dev kurbanlık alıcısını bekliyor
İstanbul Valiliği'nden Peker'in iddialarına karşılık Cihan Ekşioğlu açıklaması: Koruma ekibi değil bir yakın koruma verildi 15:23 İstanbul Valiliği'nden Peker'in iddialarına karşılık Cihan Ekşioğlu açıklaması: Koruma ekibi değil bir yakın koruma verildi Bakan Soylu'ya hakaretten aldığı cezaya itiraz etti, hakim tepki gösterdi 15:08 Bakan Soylu'ya hakaretten aldığı cezaya itiraz etti, hakim tepki gösterdi

Son Dakika Haberleri
17:16 Bakan Koca müjdeli haberi verdi! Müzik yayını kısıtlamasında saat sınırı kalkıyor
17:10 Tavuğun yükselişi engellenemiyor! 4 ayda fiyat 8 TL birden arttı
17:03 Standart altının kilogramı 496 bin 500 liraya yükseldi
17:02 Alex Teixeira'nın kartal pençeli pozu, siyah-beyazlıları heyecanlandırdı
16:52 Son Dakika: Delta varyantı vaka sayısı 224'e çıkarken, görülen il sayısı 16'dan 26'ya çıktı
16:50 Son Dakika: Bakan Koca'dan müjde: Spor müsabakaları, alınacak tedbirlerle seyircili oynanabilecek
16:17 Afyonkarahisar'da oynanan amatör futbol maçında kavga çıktı! Taraflar zor ayırıldı
16:07 Gözyaşlarını zor tuttu! Elmalı'daki istismar davasıyla ilgili haberi sunan spikerin zor anları
15:57 Eğitim uçağı zorunlu iniş sırasında düştü! Pilotların sağlık durumu iyi
15:27 Kılıçdaroğlu'ndan "Üniversite sınavı kaldırılsın" diyen Bahçeli'ye yanıt gecikmedi
Bakan Koca müjdeli haberi verdi! Müzik yayını kısıtlamasında saat sınırı kalkıyor Bakan Koca müjdeli haberi verdi! Müzik yayını kısıtlamasında saat sınırı kalkıyor         
17:16
Tavuğun yükselişi engellenemiyor! 4 ayda fiyat 8 TL birden arttı Tavuğun yükselişi engellenemiyor! 4 ayda fiyat 8 TL birden arttı         
17:10
Alex Teixeira'nın kartal pençeli pozu, siyah-beyazlıları heyecanlandırdı Alex Teixeira'nın kartal pençeli pozu, siyah-beyazlıları heyecanlandırdı         
17:02
Son Dakika: Bakan Koca'dan müjde: Spor müsabakaları, alınacak tedbirlerle seyircili oynanabilecek Son Dakika: Bakan Koca'dan müjde: Spor müsabakaları, alınacak tedbirlerle seyircili oynanabilecek         
16:50
Gözyaşlarını zor tuttu! Elmalı'daki istismar davasıyla ilgili haberi sunan spikerin zor anları Gözyaşlarını zor tuttu! Elmalı'daki istismar davasıyla ilgili haberi sunan spikerin zor anları         
16:08
Lüks rezidansta korkunç olay! Çıplak halde bulunan kadının tırnağındaki DNA sır perdesini araladı Lüks rezidansta korkunç olay! Çıplak halde bulunan kadının tırnağındaki DNA sır perdesini araladı         
15:37
Kılıçdaroğlu'ndan Kılıçdaroğlu'ndan "Üniversite sınavı kaldırılsın" diyen Bahçeli'ye yanıt gecikmedi         
15:27
Müge Anlı'da kayıp olarak aranan doktor içini döktü: Programa çıktığım için sevgilim benden ayrıldı Müge Anlı'da kayıp olarak aranan doktor içini döktü: Programa çıktığım için sevgilim benden ayrıldı         
15:15
Son Dakika! Elmalı'da iki kardeşin istismarına ilişkin AK Parti'den açıklama: Faillerin en ağır cezayı alması en büyük temennimiz Son Dakika! Elmalı'da iki kardeşin istismarına ilişkin AK Parti'den açıklama: Faillerin en ağır cezayı alması en büyük temennimiz         
14:42
5 şehir hastanesiyle ilgili Rönesans Holding'den açıklama: Satış ya da devri söz konusu değil 5 şehir hastanesiyle ilgili Rönesans Holding'den açıklama: Satış ya da devri söz konusu değil         
14:16
Kanal İstanbul tartışmalarına Bahçeli de dahil oldu: Firmaların ödemeleri yasal güvence altına alınmalı Kanal İstanbul tartışmalarına Bahçeli de dahil oldu: Firmaların ödemeleri yasal güvence altına alınmalı         
12:06
Sıla yolunda Sıla yolunda "arabalı treni" seçen gurbetçi yorulmadan Avusturya'dan 1 buçuk günde Edirne'ye ulaşıyor         
11:03
Eşini fuhşa götürdüğünü sanıp taksiciye ateş açtı Eşini fuhşa götürdüğünü sanıp taksiciye ateş açtı         
10:48
Fatura şehre kesildi! 30'a yakın profesörün istifa ettiği hastanenin başhekimi: Oğlum bile gitmek istiyor Fatura şehre kesildi! 30'a yakın profesörün istifa ettiği hastanenin başhekimi: Oğlum bile gitmek istiyor         
09:56
Bahar Candan'ın Sedat Peker'le ilgili sözleri dalga konusu oldu Bahar Candan'ın Sedat Peker'le ilgili sözleri dalga konusu oldu         
22:12
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin, leopar desenli bikinisiyle ağızları açık bıraktı Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin, leopar desenli bikinisiyle ağızları açık bıraktı         
20:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2021 17:30:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sebze ve meyvelerin satışında sistem değişti! Marketlerde yeni dönem 1 Temmuz 2022'de başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement