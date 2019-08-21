Sebze yetiştirdiği garaj çatısından aşağı düşen yaşlı adam yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde evinin yanında sebze yetiştirdiği garajın çatısından beton zemine düşen yaşlı adam yaralandı.



Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Güzeller Mahallesi 927 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Nazım B. (70), evinin yanında bulunan bir garajın çatısına yetiştirdiği sebzeleri kontrol etmek için çıktı. Bir süre tek katlı garajın çatısında temizlik yapan Nazım B., henüz öğrenilemeyen bir şekilde dengesini kaybederek beton zemine düştü. Nazım B. düşmenin etkisi ile yaralanırken olayı gören çevredeki vatandaşlar da durumu hemen 112 acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi ambulansta yapılan yaşlı adam, Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Nazım B.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.



Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ