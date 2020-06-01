Sebze yüklü kamyon devrildi: Biri ağır 3 yaralı
Burdur'da sebze yüklü kamyonun kontrolden çıkıp devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında biri ağır 3 kişi yaralandı.
Burdur'da sebze yüklü kamyonun kontrolden çıkıp devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında biri ağır 3 kişi yaralandı. Kaza Antalya-Burdur kara yolu Kurna rampalarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Antalya' dan yüklediği sebze ile Burdur istikametine giren Hikmet Oğuzhan Kaptan (23) idaresindeki 11 AAG 743 plakalı kamyon Antalya-Burdur kara yolu Kurna rampalarında virajı alamayarak bariyerlere çarpıp devrildi. Kazada sürücü Hikmet Oğuzhan Kaptan ile aynı araçta bulunan Serdar Demir (23) ile Hüseyin Avcı (35) yaralandı . İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Avcı'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle uzun araç kuyruğu oluşan ve sebzelerin yola saçıldığı kazada Burdur-Antalya kara yolu trafik ekiplerinin bir saatlik çalışmasının ardından trafiğe yeniden açıldı. - BURDUR
Haber Yayın Tarihi: 01.06.2020 09:49 Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Sebze yüklü kamyon devrildi: Biri ağır 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti Acun Ilıcalı, doğum gününü kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle kutladı 2 ay sonra ekrana dönen Müge Anlı'nın stüdyosuna mesafeli sarılma düzeneği kuruldu 3,5 aylık hamile olan oyuncu Ceyda Ateş'in kızı olacak Amuda kalkıp spor hareketleri yapan Çağla Şıkel, kusursuz vücuduyla göz kamaştırdı Kenan Doğulu'nun yeni yaşını "Beceremediğimiz evlilik olsun" diyerek kutlayan Beren Saat'e tepki yağdı: Seviyor musun sövüyor musun belli değil ABD'deki protestolara katılan ünlü şarkıcı, plastik mermiyle vuruldu İngiltere'de karantinadan çıkan Kraliçe Elizabeth 72 gün sonra ilk kez görüntülendi 48 yaşındaki oyuncu Caprice Bourret, kusursuz vücuduyla güneşlenirken yakalandı Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe, deniz içerisinde yaptığı şovla sınırları zorladı Dolandırıcılıkla suçlanan Kylie Jenner, menajerliğini yapan annesini işten kovdu Gönüllüler takımından Cemal Can, dokunulmazlık oyununda sakatlandı Cesur paylaşımların kraliçesi, file çorabıyla iç çamaşırsız poz verdi Ünlü modelden, ABD'yi savaş alanına çeviren eylemcilere rekor bağış Gardırop Fuat sorusu yarışmacıya 3 joker hakkını birden kullandırttı