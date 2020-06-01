Sebze yüklü kamyon devrildi: Biri ağır 3 yaralı - Son Dakika

Burdur'da sebze yüklü kamyonun kontrolden çıkıp devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında biri ağır 3 kişi yaralandı. Kaza Antalya-Burdur kara yolu Kurna rampalarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Antalya' dan yüklediği sebze ile Burdur istikametine giren Hikmet Oğuzhan Kaptan (23) idaresindeki 11 AAG 743 plakalı kamyon Antalya-Burdur kara yolu Kurna rampalarında virajı alamayarak bariyerlere çarpıp devrildi. Kazada sürücü Hikmet Oğuzhan Kaptan ile aynı araçta bulunan Serdar Demir (23) ile Hüseyin Avcı (35) yaralandı . İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Avcı'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle uzun araç kuyruğu oluşan ve sebzelerin yola saçıldığı kazada Burdur-Antalya kara yolu trafik ekiplerinin bir saatlik çalışmasının ardından trafiğe yeniden açıldı. - BURDUR