Son Dakika Haberleri: Sebze yüklü kamyon hafriyat kamyonuyla çarpıştı
Son Dakika Güncel Sebze yüklü kamyon hafriyat kamyonuyla çarpıştı

Sebze yüklü kamyon hafriyat kamyonuyla çarpıştı

21 dakika önce

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sebzeli yüklü kamyonun hafriyat kamyonuyla çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Sebze yüklü kamyon hafriyat kamyonuyla çarpıştı, System.String[]

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sebzeli yüklü kamyonun hafriyat kamyonuyla çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu İstanbul istikametinde seyreden Sami A. idaresindeki 54 LB 037 plakalı sebze yüklü kamyon, Yahyakaptan Mahallesi mevkisinde Mehmet Ali M'nin kullandığı 34 UU 3270 plakalı hafriyat kamyonuyla çarpıştı.

Kazada her iki kamyon da bariyerlere çarparak durabilirken, sebze yüklü kamyon sürücüsü Sami A. ve yanındaki Emre Y. yaralandı.

Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılarak çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yaklaşık yarım saat trafiğe kapatılan yolun İstanbul istikameti, kamyonların çekilmesinin ardından ulaşıma açıldı.

İstanbul, Kocaeli, İzmit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 11:36 Kaynak: AA
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