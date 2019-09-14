Son Dakika Haberleri: Sebze yüklü kamyonet ile traktör çarpıştı: 3 yaralı
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Sebze yüklü kamyonet ile traktör çarpıştı: 3 yaralı

12 dakika önce

ELAZIĞ'da, sebze yüklü komyonet ile traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Sebze yüklü kamyonet ile traktör çarpıştı: 3 yaralı, System.String[]
ELAZIĞ'da, sebze yüklü komyonet ile traktörün çarpışması sonucu  3 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Elazığ- Malatya karayolunda meydana geldi. Serdar Tuzsuzoğlu yönetimindeki 23 DJ 056 plakalı sebze yüklü kamyonet, karşı yönden gelen Savaş Çulcu yönetimindeki 23 AAD 962 plakalı traktör ile çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.


Malatya, Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 11:17 Kaynak: DHA
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