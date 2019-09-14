Sebze yüklü kamyonet ile traktör çarpıştı: 3 yaralı
12 dakika önce
ELAZIĞ'da, sebze yüklü komyonet ile traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 11:17 Kaynak: DHA
ELAZIĞ'da, sebze yüklü komyonet ile traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Elazığ- Malatya
karayolunda meydana geldi. Serdar Tuzsuzoğlu yönetimindeki 23 DJ 056 plakalı sebze yüklü kamyonet, karşı yönden gelen Savaş Çulcu yönetimindeki 23 AAD 962 plakalı traktör ile çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
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