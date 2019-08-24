Son Dakika Haberleri: Sebze yüklü kamyonet kontrolden çıkarak devrildi: 2 yaralı
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Sebze yüklü kamyonet kontrolden çıkarak devrildi: 2 yaralı

1 saat önce

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan sebze yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Sebze yüklü kamyonet kontrolden çıkarak devrildi: 2 yaralı, System.String[]

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan sebze yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Kaza, Adapazarı - Kaynarca duble yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adapazarı istikametinden Kaynarca istikametine gitmekte olan sürücü ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen sebze yüklü kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan kamyonet yaklaşık yolun 3 metre aşağısına devrildi. Meydana gelen kaza sonrasında araç içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı.


Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Kaynarca Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Araç bulunduğu yerden çekici yardımıyla kaldırılırken, jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SAKARYA

Kaynarca, Sakarya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 12:44 Kaynak: İHA
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