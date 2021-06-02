Sebze yüklü kamyonet yoldan çıktı: 2 yaralı - Son Dakika

Van'ın Gürpınar ilçesinde kontrolden çıkan sebze yüklü kamyonetin duvara çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre kaza, öğle saatlerinde Van- Hakkari karayolu üzerindeki Zernek Barajı yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası alınamayan sebze yüklü kamyonet kontrolden çıkarak yol kenarındaki duvara çarptı. Kazada 2 kişi yaralanarak Gürpınar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. - VAN
Kaynak: İHA
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