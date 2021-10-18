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Sebze yüklü kamyonetle otomobil çarpıştı: 2 kişi yaralı - Son Dakika

Sebze yüklü kamyonetle otomobil çarpıştı: 2 kişi yaralı

18.10.2021 08:24

Bayrampaşa TEM Bağlantı Yolunda gerçekleşen olayda, seyir halindeki otomobil sebze yüklü kamyonete arkadan çarptı. Kaza sonrası kamyonet devrilirken, 2 kişi yaralandı.

Saat 02.00 sıralarında edinilen bilgiye göre, Zeki Betoz'un kullandığı otomobil, Aksaray istikametine doğru ilerlerken Bayrampaşa ayrımından ana yola çıkan Mehmet Fırat'ın kullandığı kamyonete arkadan çarptı.

ARAÇ SAVRULDU, KAMYONET DEVRİLDİ

Çarpmanın etkisiyle otomobil savrulurken, kamyonet devrildi. Kaza sonrası yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri hafif şekilde yaralanan kamyonet sürücüsü Mehmet Fırat ve beraberindeki ismi öğrenilemeyen bir kişiye ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye kaldırdı.

TRAFİK OLUŞTU

Polis ekipleri de olay yerinde ikinci bir kaza yaşanmaması için yolu tek şeritten vererek önlem aldı. İtfaiye ekipleri devrilen kamyonette bir süre inceleme yaptı. Kaza nedeniyle kısa süreli trafik oluştu. Devrilen kamyonet çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Yolun temizlenmesinin ardından polis kapattığı şeritlerin tamamını açtı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Sebze yüklü kamyonetle otomobil çarpıştı: 2 kişi yaralı

Bayrampaşa, Kamyonet, Otomobil, Kaza, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Sebze yüklü kamyonetle otomobil çarpıştı: 2 kişi yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sebze yüklü kamyonetle otomobil çarpıştı: 2 kişi yaralı - Son Dakika
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