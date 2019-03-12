Son Dakika Haberleri: Sebze Yüklü Kamyonetle Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

Sebze Yüklü Kamyonetle Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

31 dakika önce

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde, sebze yüklü kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk, 4 kişi yaralandı.

Sebze Yüklü Kamyonetle Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı, System.String[]
Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde, sebze yüklü kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Muhammed Elmecariş (25) idaresindeki 16 JC 572 plakalı sebze yüklü kamyonet, Duaçınarı Mahallesi Kırkpınar Caddesi kavşağında, Celil Şen yönetimindeki K 7026 BB Bulgaristan plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle trafik ışıklarına ve ağaçlara çarparak durabilen kamyonetteki sebzeler yola döküldü.

Kazada, kamyonet sürücüsü Elmecariş'in eşi Şifa (25) ile çocukları Mariya (5), Şahin (3) ve Yakin (1) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 02:25 Kaynak: AA

Yıldırım, Bursa, Güncel
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