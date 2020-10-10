Sebze yüklü kamyonun devrildi, sürücü yaralandı - Son Dakika

Sebze yüklü kamyonun devrildi, sürücü yaralandı

10.10.2020 12:08
Sebze yüklü kamyonun devrildi, sürücü yaralandı, System.String[]

Bilecik'in Söğüt ilçesinde sebze yüklü kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde sebze yüklü kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre; Orhan İ. idaresindeki 26 ED 564 plakalı sebze yüklü kamyon, Eskişehir Mihalgazi'den İstanbul istikameti seyir halinde iken Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Yakacık Köyü mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan ağaca, ardından elektrik tellerine çarparak devrildi. İhbar üzerin jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. 12 Acil Servis ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahale sonucu hafif yaralanan sürücü ayakta tedavi edildi.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - BİLECİK

Sebze yüklü kamyonun devrildi, sürücü yaralandı
Sebze yüklü kamyonun devrildi, sürücü yaralandı
Sebze yüklü kamyonun devrildi, sürücü yaralandı
Sebze yüklü kamyonun devrildi, sürücü yaralandı
Sebze yüklü kamyonun devrildi, sürücü yaralandı

Eskişehir, Mihalgazi, Bilecik, Söğüt, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sebze yüklü kamyonun devrildi, sürücü yaralandı - Son Dakika

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