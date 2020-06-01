Sebze Yüklü Kamyonun Devrilmesi Sonrası 1 Ağır 3 kişi Yaralandı - Son Dakika

Sebze Yüklü Kamyonun Devrilmesi Sonrası 1 Ağır 3 kişi Yaralandı

Trafik kazası Sonrasında Burdur- Antalya Karayolu 1 Saat Trafiğe Kapandı.

BURDUR - Antalya' da Sebze Yükleyerek Burdur İstikametine gelen Hikmet Oğuzhan Kaptan idaresindeki 11 AAG 743 plakalı kamyon Antalya-Burdur kara yolu Kurna rampalarında virajı alamayarak bariyerlere çarpması sonucu devrildi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kamyon üzerindeki sebzeler karayoluna saçıldı. Tek taraflı kazada kamyondaki Serdar Demir ile Hüseyin Avcı da yaralandı.Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Avcı'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle uzun araç kuyruğu oluşan Burdur-Antalya karayolu trafik ekiplerinin bir saatlik çalışmasının ardından trafiğe yeniden açıldı.