Sebze Yüklü Tır Şarampole Devrildi
17 dakika önce
Burdur'un Bucak ilçesi yakınlarında kontrolden çıkan sebze yüklü tır devrildi.
Burdur
'un Bucak
ilçesi yakınlarında kontrolden çıkan sebze yüklü tır devrildi. Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı. Kaza dün akşam saatlerinde Burdur- Antalya
Karayolu üzeri 45. kilometrede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Antalya'dan Burdur istikametine doğru seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi belirlenemeyen 41 LN 011 plakalı tır, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kaza da tır şoförü hafif yaralandı. Yaralı sürücüye olay yerinde müdahale edildi. Tırın şarampole devrilmesi sonucu üzerindeki sebzeler yola savrularak dağıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken tır çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.
(İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 11:31 Kaynak: İHA
Miras Yüzünden Balkonda İntihara Kalkışan Kadını Kocasının Müdahalesi Kurtardı
Tanzim Satışta Yeni Aşamaya Geçiliyor! 700 Ürün İnternetten Satılacak
Son Dakika! İstanbul'da 4 İlçede Sayım Tamamlandı
Komünist Başkan'a, "Söylenemeyecek Güvenlik Gerekçesiyle" Mazbatası Verilmedi