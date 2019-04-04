Sebze Yüklü Tır Şarampole Devrildi
2 saat önce
- Sebze yüklü tır şarampole devrildiBURDUR - Burdur'un Bucak ilçesi yakınlarında kontrolden çıkan sebze yüklü tır devrildi.
- Sebze yüklü tır şarampole devrildi
BURDUR - Burdur
'un Bucak
ilçesi yakınlarında kontrolden çıkan sebze yüklü tır devrildi. Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı.
Kaza dün akşam saatlerinde Burdur- Antalya
Karayolu üzeri 45. kilometrede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Antalya'dan Burdur istikametine doğru seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi belirlenemeyen 41 LN 011 Plakalı Tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kaza da tır sürücüsü hafif yaralandı. Yaralı sürücüye olay yerinde müdahale edildi. Tırın şarampole devrilmesi sonucu üzerindeki sebzeler yola savrularak, dağıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken tır çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 11:43 Kaynak: İHA
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