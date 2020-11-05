Sebze yüklü tır şarampole devrildi - Son Dakika

Kazayla ilgili jandarma inceleme başlattı. - MALATYA

Edinilen bilgiye göre, Adana istikametinden Malatya istikametine giden Ahmet A. idaresindeki 42 ADU 430 plakalı Ford marka tır, sürücüsünin Reşadiye rampası üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Yaşanan kazada sürücü Ahmet A. yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

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