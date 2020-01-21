Sebze yüklü tırın devrilmesi sonucu kara yolu trafiğe kapandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sebze yüklü tırın devrilmesi sonucu kara yolu trafiğe kapandı - Son Dakika

Sebze yüklü tırın devrilmesi sonucu kara yolu trafiğe kapandı

1 saat önce

Karaman'da sebze yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada Karaman-Konya Karayolu ulaşıma kapandı.

Sebze yüklü tırın devrilmesi sonucu kara yolu trafiğe kapandı, System.String[]

Karaman'da sebze yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada Karaman- Konya Karayolu ulaşıma kapandı.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Geğer (39) yönetimindeki 33 ZR 560 plakalı sebze yüklü tır, Karaman-Konya Karayolu'nun 27. kilometresi Kazımkarabekir ilçesi girişinde, buzlanma ve tipi nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun ortasına devrildi.


Kazanın ardından Karaman-Konya Karayolu trafiğe kapandı. Kazada yaralanan sürücü Geğer ve yanındaki Furkan Şahin (20) Karaman Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaza sonrası polis ekipleri, Konya yönüne gidecek araçların geçişine izin vermedi. Bekletilen araçlar polis ekipleri eşliğinde karşı şeritten ilçeye kadar götürüldü.


Karayolları ekipleri ise yol üzerinde kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor. Dorsesinde bulunan sebzelerin boşaltılmasının ardından tırın yoldan kaldırılması bekleniyor.

Kazımkarabekir, Karaman, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 05:02 Kaynak: AA
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