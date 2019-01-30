Sebzedeki Fiyat Artışının Nedeni Sert Geçen Kış'

FİNİKE Toptancı Hal Derneği Başkanı İsmail Karataş, sebze fiyatında hortum öncesi ve sonrasında abartılı bir artış olmadığını belirterek, pahalılığın temel nedeninin, kış şartlarının sert geçmesine bağlı rekolte düşüklüğü ve maliyet artışı olduğunu söyledi.

FİNİKE Toptancı Hal Derneği Başkanı İsmail Karataş, sebze fiyatında hortum öncesi ve sonrasında abartılı bir artış olmadığını belirterek, pahalılığın temel nedeninin, kış şartlarının sert geçmesine bağlı rekolte düşüklüğü ve maliyet artışı olduğunu söyledi.



Finike Toptancı Hal Derneği Başkanı İsmail Karataş, son aylarda piyasada pahalı seyreden sebze fiyatları ile ilgili genel değerlendirme yaptı. Hortum felaketi öncesiyle, sonrası arasında abartılı bir durum olmadığını belirten Karataş, "23 Ocak'ta 9 ila 9,3 lira arası olan patlıcanın güncel fiyatı, şu an 7,80- 8 lira arasında. Hortumdan dolayı fiyatlarda bir artış yok. Patlıcanı baz alırsak, hatta 24 Ocak'ta oluşan hortumdan sonra fiyatında gerileme var. Salatalık, domateste fiyat aynı" dedi.



REKOLTE TALEBİ KARŞILAYAMIYOR



Fiyat artışının rekolte düşüklüğü ve ürün maliyetinin yüksek olmasından kaynaklandığını anlatan Karataş, şunları dedi:



"Aslında bize göre fiyatlar yüksek değil. Tüketici fiyat yüksek diyebilir. 1996- 1997 yılında en pahalı sigara ile domatesin fiyatı aynıydı. Geçen yıldan bu yıla sebzenin maliyetini etkileyen gübre, ilaç, plastik naylon ve fide gibi girdiler aşırı derecede arttı. Yüzde 100'e varan artışlar var. Bunun yanı sıra yaklaşık 45 gündür sebze güneş görmedi. Hava sürekli yağmurlu, soğuk ve ayaz geçti. Bu nedenle rekoltede büyük düşme var. Piyasanın talebini karşılayamıyor. Havaların ısınmasıyla fiyatlar gerileyecektir. Ürün çoğaldıkça, fiyatlar maliyetinin altına dahi düşecektir."



SOĞUK HAVA NEDENİYLE BİTKİ HASTALANDI



Hava şartları muhalefetinden dolayı bitkinin hastalıklarının arttığına değinen Karataş, üründe büyük kayıp yaşandığını söyledi. Fiyatlar artsa da üreticinin kazancının artan maliyetler nedeniyle artmadığına değinen İsmail Karataş, "Sezon başı, ortası ve sezon sonu ortalamasına bakıldığında girdi maliyetleri ile üreticinin satış fiyatları, maliyeti kurtarmıyor. Maliyet ve hava şartları tüketiciyi mağdur etti. Tüketici, 'Biz mağduruz, alamıyoruz' diyor ama üreticilerimiz de 'Biz mağduruz, üretemiyoruz' diyor" dedi.



'HORTUM VURDU DEYİP FİYATI İKİ KATINA ÇIKARANLAR VAR'



Halde şu an domatesin 4- 5,5 lira olduğunu, bu fiyatın da yüksek olmadığını vurgulayan Karataş, domatesin üreticiye maliyetinin 2,5- 3 lira civarında olduğunu vurguladı. Rekolte düşüklüğünün yanı sıra sezon başında döviz artışı ile birlikte gübre, fide ve sera örtülerindeki fiyat yükselişinin üreticiyi olumsuz etkilediğine değinen Karataş, "Üretici mağdur durumda. Pazarda, markette son yaşanan hortum afetini art niyetli kullananlar, 'Finike'yi, Kumluca'yı, Kemer'i, hortum vurdu' deyip fiyatı iki katına çıkarıyor. Bizim 'web' sayfamız açık. Her gün Antalya'nın doğusu ve batısının fiyatlarını insanlar görebilir" diye konuştu.



'SEBZE YETİŞTİRMEK ÇOCUK YETİŞTİRMEKTEN ZOR'



Üreticinin temsilcileri olduklarını, çiftçinin ürettiği ürünün değerinde satılması için çaba sarf ettiklerini ve pazar bulduklarını anlatan Karataş, afette zarar gören çiftçilere devletten önce yardım götürdüklerini kaydetti. Sebze yetiştirmenin zorluklarına da değinen İsmail Karataş, "Sebze yetiştirmek öyle basit bir şey değil. Buradaki tabirle sebze yetiştirmek küçük bir çocuğu yetiştirmekten daha zordur. Çok meşakkatlidir. İlgi ister, alaka ister. Nasıl bir çocukla yakından ilgilenmek gerekiyorsa, aynı şekilde bakım istiyor" dedi.



Komisyoncu Musa Köybaşı da 20 yıldır tüccarlık yaptığını belirterek, "Hortum felaketinden dolayı fiyatlarımızda yükselme olmadı. Hatta hortumdan sonra bazı ürünlerin fiyatları geriledi" dedi.



Finike İlçe Toptancı Hali'nde bazı ürünlerin kilogram fiyatları şöyle:



"Domates 3,50- 4,80 TL, kokteyl salkım domates (salkito) 5,20 TL, kokteyl yuvarlak domates (elika) 4 TL, domates oval (verti) 4,30 TL, salatalık 4,20 TL, salatalık (slor) 5,50 TL, salatalık (dikenli) 4,20 TL, patlıcan 7,00- 7,20 TL, patlıcan (topak) 8,50 TL, biber çarliston 8,00 TL, biber çarliston (acı) 10,00 TL, biber sivri 9,50 TL, biber sivri (kıl) 11 TL, biber sivri (kılçık) 12 TL, biber dolma 8,50 TL, biber (üçburun köy) 9 TL, biber (kapya) 7,70 TL, biber jelibon 13 TL, biber (şili kırmızı) 11,50 TL, kabak 4,20 TL, fasulye 8,00 TL." - Antalya

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