Sebzeleri İsraf Etmeden Kökünden Yaprağına Tüketmek

Bir hayvanın tüm parçalarının yenmesi anlamına gelen "kuyruktan buruna" terimi uzun süredir gastronomi dünyasında yer etmiş durumda.

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Bir hayvanın tüm parçalarının yenmesi anlamına gelen "kuyruktan buruna" terimi uzun süredir gastronomi dünyasında yer etmiş durumda. Peki, sebzeler için durum nedir? Neden sebzelerin tüm kısımlarını yani kökten yaprağa yemiyoruz? Bir blog yazarı, "Leaf to Root" yani "Yapraktan Köke" adlı blog sayfasında sebzelerin tamamının nasıl değerlendirileceğini anlatıyor.

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