SEBZELERİN TARLADAN SOFRAYA GELİŞİ QR KOD İLE İZLENECEK - Son Dakika

SEBZELERİN TARLADAN SOFRAYA GELİŞİ QR KOD İLE İZLENECEK

31.03.2021 12:58

Türkiye'de İzlenebilir Güvenli Gıda Platformu dönemi başladı.

Türkiye'de İzlenebilir Güvenli Gıda Platformu dönemi başladı. CarrefourSA müşterileri, sebze ürünlerinde yer alan QR Kod sayesinde ürünün nerede, ne zaman, hangi şartlarda üretildiğini ve analiz raporlarını öğrenebilecek. Uygulama, tarladan sofraya kadar geçen süreci tüketiciye aktaracak.

CarrefourSA ile OYAK Gıda, Tarım ve Hayvancılık şirketlerinden HEKTAŞ arasında yapılan iş birliği kapsamında İzlenebilir Güvenli Gıda Platformu projesi hayata geçti. Türkiye'de bir ilk olan proje kapsamında İzlenebilir Güvenli Gıda Platformu ile marketin reyonlarında bulunan sebzelerin güvenilebilir ve sürekli olarak belli bir standartta yetişmesi sağlanırken ürünlerin üzerinde yer alan QR Kod sayesinde o ürüne dair üretici bilgisi, yer, zaman ve yetiştirilme şartları ile akredite olmuş kuruluşlardan alınan tüm kalıntı analizlerine anlık olarak ulaşılabiliyor.

"715 MAĞAZAMIZIN TAMAMINDA UYGULAMA HEDEFİMİZ VAR"

Projenin tanıtımı için bugün CarrefourSA CEO'su Kutay Kartallıoğlu ve OYAK Gıda, Tarım ve Hayvancılık Grup Başkanı ve HEKTAŞ Genel Müdürü Levent Ortakçıer bir araya geldi.

Proje hakkında Kartallıoğlu, 'Uygulamayı CarrefourSA mağazalarından İstinye'de başladık. Şu anda İstanbul'daki 150 mağazamızda var. Bu uygulamayı süratle Türkiye'deki 715 mağazamızın tamamına yayma hedefimiz var. Şu anda domates, salatalık gibi çeşitli ürünlerde var. Aynı zamanda HEKTAŞ'ın farklı ürünlerde de yatırımları var. Onları da şu anda bekliyoruz. Hem yatay anlamda mağazalarımıza yayacağız hem de dikey anlamda ürün çeşitlendirilmesine sürekli geçeceğiz' dedi.

"MÜŞTERİLERDEN YOĞUN TALEP VAR"

Müşteri hizmetlerine proje hakkında birçok mail geldiğine dikkat çeken Kartallıoğlu, 'Gelen maillerden olumlu tepkileri anlıyoruz. 'Bizim mağazamıza henüz bu ürünler gelmedi, ne zaman gelecek" gibi sorular var. Müşterilerimizi doğru ve sağlıklı gıdaya davet ediyoruz.Bize bu iş birliğinin çok güzel katkıları olacağını düşünüyoruz. HEKTAŞ bu konuda uzun zamandır yatırımlar yapıyor. Çok büyük seraları, iyi üretim tesisleri var. Bizim görevimiz onların bu yatırımlarını taçlandırmak. Biz zaten doğru gıda ve ürünün yanındayız. Doğru tedarikçileri bulmak için ekiplerimiz Anadolu'nun dört bir yanını dolaşıyorlar? ifadelerini kullandı.

"TARLADAN SOFRAYA BÜTÜN AŞAMALAR İZLENECEK"

Uygulamanın genel olarak yeni bir teknoloji olduğunu dile getiren HEKTAŞ Genel Müdürü Levent Ortakçıer ise, 'Uygulamanın temelinde tarladan sofraya olan bütün aşamaların izlenmesi var. İlk olarak tarladan sofraya olan aşamaların üretim anlamında çok ciddi olarak kontrol edilmesi var. Blockchain teknolojisinin içerisinde sensör ve diğer donanımsal malzemeleri de kullanarak üretimin rehabilitesi konusunda ciddi bir artı sağlıyoruz. Bu artı kesinlikle değiştirilemez bir kayıt sistemi içerisine giriyor ve tüketiciye geldiğinde geriye doğru bu ürün üretilene kadar neler oldu, hangi değişimler oldu, neler kullanıldı, bunları takip edebiliyorlar. Ürün farklılaşmasını da anlatıp, izleyebiliyoruz' diye konuştu.

"ÜRETİCİLERDEN ÇOK TALEP VAR"

Üretici bazında uygulamaya yoğun talep olduğuna dikkat çeken Ortakçıer, 'Üreticiler bu uygulamanın içine girmek istiyorlar. Bizler de alt yapısı kuvvetli bir şekilde bu uygulamanın devam etmesini istiyoruz. Hummalı bir şekilde başvuran üreticilerimizi test etmeye çalışıyoruz. Üreticilerimizin geleneksel tarımdan, teknik tarıma kayabilmeleriyle alakalı vizyonlarının yeterli olup olmadığına bakıyoruz. Bu çok önemli' dedi.

"GELENEKSEL TARIMDAN ÇOK, MODERN TARIM YÖNTEMİ KULLANIYORUZ"

Geleneksel tarımdan daha çok modern tarım yöntemi kullandıklarını belirten Ortakçıer, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu noktada eğer üreticilerimizle anlaşıyorsa, masaya oturup onlarla beraber birlikte hareket ederek bu ürünleri ortaya çıkarıyoruz. Bizim sistemlerimizi, alternatif ürünlerimizi kullanarak ve bizim 7-24 mühendislerimiz tarafından kontrollerini sağlayarak bu üretimi onlar tarafından yapılıp yine bizim kontrolümüzde perakendecilere tanışmasını sağlıyor. Ortada bir ürün var. Bu ürünü üreticinin tüketiciye anlatması lazım. Bizim gibi yapılar da üreticiye bu noktada destek olacaklar."

SEBZELERİN TARLADAN SOFRAYA GELİŞİ QR KOD İLE İZLENECEK
SEBZELERİN TARLADAN SOFRAYA GELİŞİ QR KOD İLE İZLENECEK
SEBZELERİN TARLADAN SOFRAYA GELİŞİ QR KOD İLE İZLENECEK
SEBZELERİN TARLADAN SOFRAYA GELİŞİ QR KOD İLE İZLENECEK
SEBZELERİN TARLADAN SOFRAYA GELİŞİ QR KOD İLE İZLENECEK

Ordu Yardımlaşma Kurumu, CarrefourSA, Türkiye, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SEBZELERİN TARLADAN SOFRAYA GELİŞİ QR KOD İLE İZLENECEK - Son Dakika


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