Sec: bitcoin'in daha iyi yönetilmesi gerekiyor

ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu (SEC) Başkanı Jay Clayton'ın kripto para birimlerinin "daha iyi yönetilmesi" gerektiği açıklamaları sonrası piyasada izlenen düşüş eğilimi devam etti.

Clayton, CNBC ve Institutional Investor tarafından düzenlenen bir konferansta yaptığı açıklamalarda Bitcoin'in New York Menkul Kıymetler Borsası (NYSE) veya Nasdaq gibi önde gelen borsalarda listelenebilmesi için daha iyi yönetilmesi gerektiğini belirtti. Clayton, "Eğer yatırımcılar bu piyasadaki fiyat sıkıntılarının Nasdaq veya NYSE'deki gibi olacağını düşünüyorlarsa, oldukça yanılıyorlar" dedi.

Gelişmelerin ardından piyasanın belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 3.02 düşüşle 9 bin 910 dolara geriledi ve 177 milyar 845 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 67.5'ini oluşturdu.

Toplam 2,874 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 100 biriminden son 24 saatte 79'u düştü ve yüzde 10.50 ile en çok 22'nci sıradaki Cosmos değer kaybetti. En yüksek hacimli 10 kripto para biriminden de son 24 saatte yüzde 5.84 ile yalnızca Stellar yükselirken, en büyük 10'daki düşüşe yüzde 7.30 ile Ripple öncülük etti.

Söz konusu görünüme paralel olarak piyasa hacmi de son 24 saatte 263 milyar 606 milyon dolar, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 64 milyar 572 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 3.02

2. Ethereum yüzde 2.13

3.Ripple yüzde 7.30

4.Bitcoin Cash yüzde 5.39

5.Litecoin yüzde 2.93

6.Tether yüzde 0.01

7.EOS yüzde 6.37

8.Binance Coin yüzde 5.38

9.Bitcoin SV yüzde 6.47 düşerken

10.Stellar yüzde 5.84 yükseldi.