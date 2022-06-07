SEC, BNB'ye soruşturma açtı: Yeni Ripple olabilir mi? - Son Dakika
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SEC, BNB'ye soruşturma açtı: Yeni Ripple olabilir mi?

07.06.2022 14:12
SEC, BNB'ye soruşturma açtı: Yeni Ripple olabilir mi?

SEC, dünyanın en büyük kripto borsalarından biri olan Binance'yi BNB üzerinden soruşturma altına almış durumda.

Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) dünyanın en büyük kripto borsalarından olan Binance'yi BNB üzerinden soruşturma altına aldı. 2017 yılında piyasaya çıkan BNB, Binance borsasın işlem ücretlerini ödemek için kullanılıyor.

Binance'nin kuralları ihlal edip etmediği araştırılıyor

Soruşturmanın Binance'nin 5 yıl önce BNB satışı yaparak menkul kıymetler kurallarının ihlal edip etmediğini araştırmak amacıyla açıldığı belirtiliyor. Şirket ayrıca, kurucusu ve iki ticari firma arasındaki iddia edilen bağlantılara ilişkin Şubat ayında başlatılan başka ayrı bir SEC soruşturmasıyla da karşı karşıya.

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ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), ABD Gelir İdaresi (IRS) ve ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC) de ayrıca geçen yıl şirkete ticaret ve piyasa manipülasyonu da dahil olmak üzere bir dizi potansiyel suç ihlali için soruşturma başlattı. BNB'nin incelenmesi zaten zor durumda olan kripto para piyasası için bir darbe daha olabilir.

SEC, BNB'ye soruşturma açtı: Yeni Ripple olabilir mi?

Binance ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada uzmanlar ile görüşmeler devam ederken yorum yapmalarının doğru olmayacağını belirtti. Ancak şirket, kurumlar tarafından belirlenen tüm koşullara uymaya devam edeceklerini aktardı.

Binance, 2017 yılında 100 milyon adet BNB satışı yaparak 15 milyon dolar gelir elde etmişti. O dönem 0.15 dolara satılan tokenler şuanda 280 dolar civarından alıcı buluyor. Çıkan haberlerin ardından borsa tokeni yaklaşık yüzde 8 değer kaybetmiş durumda.

SEC, BNB'ye soruşturma açtı: Yeni Ripple olabilir mi?

SEC'in bir şirkete soruşturma açmış olması o şirkete karşı dava açacağı anlamına gelmiyor. Bu sürecin dava ile sonuçlanmayabileceği, yürütülen soruşturmanın ise aylarca sürebileceği belirtiliyor. SEC daha önce ise Ripple'a menkul kıymetler kanununu ihlal ettiği gerekçesi ile yaklaşık iki yıl önce dava açtı. Açılan dava halen devam ediyor.

Peki siz SEC'in BNB'ye açtığı soruşturma hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

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