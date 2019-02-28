Son Dakika Haberleri: Sec Gelişmelerinin Ardından Tesla Hisseleri Yüzde 5.1 Yükseldi

Sec Gelişmelerinin Ardından Tesla Hisseleri Yüzde 5.1 Yükseldi

2 saat önce

– Tesla hisseleri, ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu (SEC) şikayetine rağmen TSİ 21: 09'da yüzde 5.13 değer kazandı.

Sec Gelişmelerinin Ardından Tesla Hisseleri Yüzde 5.1 Yükseldi, System.String[]
Tesla hisseleri, ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu (SEC) şikayetine rağmen TSİ 21: 09'da yüzde 5.13 değer kazandı.

SEC, Tesla CEO'su Elon Musk'ın şirketin yıllık elektrikli araç üretimine ilişkin Twitter üzerinde paylaştığı "yanlış" bilgiler nedeniyle Musk'ın 16 Ekim'de Komisyon ile yapılan anlaşmayı ihlal ettiğini öne sürerek Tesla CEO'sunu mahkemeye şikayet etmiş ve söz konusu şikayetin ardından Pazartesi günü Tesla hisseleri yüzde 4.0'ün üzerinde değer kaybetmişti. Musk, söz konusu şikayetin ardından Twitter'da yaptığı paylaşımda SEC'nin Tesla "üretiminin 350 bin ile 500 bin arasında olacağına ilişkin gelir belgesini okumayı unuttuğunu" ve "SEC gözetiminde bir arıza olduğunu" belirtmişti.

Nasdaq 100 endeksi TSİ 21: 15'te yüzde 0.23 düştü. Dow Jones'da yüzde 1.47 ile en iyi performans gösteren hisse Boeing Company olurken, endeks TSİ 21: 15'de yüzde 0.15 değer kaybetti. S&P 500 TSİ 21: 16'da bir değişim göstermedi.

Euro, TSİ 21: 16'da dolar karşısında yüzde 0.19 değer kaybederek 1,1370 dolardan işlem gördü. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 10:14 Kaynak: DHA

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