ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, Ethereum ETF Kararını Erteledi

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ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, Invesco Galaxy tarafından önerilen Ethereum ETF teklifi üzerindeki kararını erteledi. Yeni karar tarihi olarak 5 Temmuz 2024 belirlendi. SEC bu tarihe kadar daha derinlemesine bir inceleme gerçekleştireceğini açıkladı.

Ethereum ETF İçin Yeni Değerlendirme Tarihi Belli Oldu

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Invesco Galaxy tarafından önerilen Ethereum borsa yatırım fonu (ETF) ile ilgili nihai bir karar verme sürecini uzattığını duyurdu.

Komisyon, kısa bir süre önce yayımlanan bir belgede, bu spot Ethereum ETF'si için yeni bir değerlendirme tarihi olarak 5 Temmuz 2024'ü işaret etti. SEC, "Önerilen kural değişikliğini ve ilgili meseleleri detaylı bir şekilde incelemek amacıyla daha fazla zaman ayırmak gerektiğine karar verdik." ifadelerini kullandı.

SEC daha önce de Invesco Galaxy'nin Ethereum ETF başvurusu hakkında kararını ertelemiş ve Şubat ayında toplumdan gelen yorumları talep etmişti. Ayrıca, SEC son zamanlarda Grayscale, Franklin Templeton, VanEck ve BlackRock gibi firmaların spot Ethereum ETF teklifleri için de başvuru sürelerini uzattı.

Son olarak SEC'in bu tür bir yatırım ürününü onaylama ihtimaliyle ilgili iyimserlik son aylarda azalmış durumda. Örneğin, Bloomberg ETF analisti Eric Balchunas, spot Ethereum ETF onayı ihtimalini Mayıs sonuna kadar yüzde 70'ten yüzde 25'e düşürdüğünü belirtti.