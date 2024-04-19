SEC, Justin Sun ve üç şirketini kripto para piyasalarında usulsüz faaliyetlerde bulunmakla itham ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto

SEC, Justin Sun ve üç şirketini kripto para piyasalarında usulsüz faaliyetlerde bulunmakla itham ediyor

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), güncel bir mahkeme dosyasında Tron kurucusu Justin Sun'a ve onun yönetimindeki üç şirkete ağır suçlamalar yöneltti. SEC'nin iddialarına göre Sun, 2017 ile 2019 yılları arasında ABD'de usulsüz faaliyetlerde bulunmuş ve kripto para birimlerinin kayıtsız yatırım programları aracılığıyla satışını gerçekleştirmiştir. SEC ayrıca Sun'ın wash trading işlemlerinde de rol aldığını öne sürmektedir.

19.04.2024 21:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SEC, Justin Sun ve üç şirketini kripto para piyasalarında usulsüz faaliyetlerde bulunmakla itham ediyor. 2017 ve 2019 yılları arasında ABD'de sık sık bulunan Sun, yargı alanı tartışmalarının odağında.

SEC ve Justin Sun Davasında Yeni Gelişmeler

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), güncel bir mahkeme dosyasında Tron kurucusu Justin Sun'a ağır suçlamalar yöneltti. SEC'nin iddialarına göre Sun 2017 ile 2019 yılları arasında ABD'de 380 gün boyunca aktif şekilde seyahat ederek çeşitli işler gerçekleştirdi. SEC'nin iddiasına göre Sun, seyahatleri boyunca New York, Boston ve San Francisco gibi büyük şehirlerde kaldı.

SEC'in belirttiğine göre Sun 2018'de BitTorrent'i satın alırken kullandığı Rainberry adlı şirket adı altında, 2019'daki iş seyahatlerinde kiralanan bir dairede kalmış. SEC, Mart 2023'te Justin Sun ve onun yönetimindeki Tron Foundation Limited, BitTorrent Foundation Ltd. ve Rainberry Inc. isimli üç şirkete yönelik suçlamalarda bulunmuştu. Bu suçlamalar, TRX ve BTT isimleriyle bilinen kripto para birimlerinin kayıtsız yatırım programları aracılığıyla satışını içeriyor. Bununla birlikte SEC, Sun'ın TRX için yapılan wash trading (kendi kendine) işlemlerinde de rol aldığını öne sürdü.

Son olarak SEC, geçtiğimiz yıl TRX ve BTT'yi yasa dışı yollarla tanıttıkları iddiasıyla Lindsay Lohan ve Jake Paul gibi ünlü isimleri de suçlamıştı. Bu ünlülerden bazıları suçlamaları kabul ya da reddetmeden, SEC ile anlaşma yoluna gitti.

Lindsay Lohan, Kripto Para, Justin Sun, Jake Paul, Kripto, Son Dakika

Son Dakika Kripto SEC, Justin Sun ve üç şirketini kripto para piyasalarında usulsüz faaliyetlerde bulunmakla itham ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:36 Trump’ın duruşmasının yapıldığı mahkemenin önünde bir kişi kendini ateşe verdi Trump'ın duruşmasının yapıldığı mahkemenin önünde bir kişi kendini ateşe verdi
21:52 Kartal 3 puanı hatırladı Beşiktaş, sahasında Ankaragücü’nü 2-0 mağlup etti Kartal 3 puanı hatırladı! Beşiktaş, sahasında Ankaragücü'nü 2-0 mağlup etti
20:32 İstanbul Gaziosmanpaşa’da toprak kayması meydana geldi İstanbul Gaziosmanpaşa'da toprak kayması meydana geldi
20:02 İmamoğlu’ndan Haluk Bayraktar’ın “Tasmalı köpek“ çıkışına yanıt İmamoğlu'ndan Haluk Bayraktar'ın "Tasmalı köpek" çıkışına yanıt
19:03 Mardin ve Diyarbakır Belediye Meclislerindeki Olaylar İçin Müfettiş Görevlendirildi Mardin ve Diyarbakır Belediye Meclislerindeki Olaylar İçin Müfettiş Görevlendirildi
22:34 Kulüpler Birliği’nden TFF’ye çağrı: Seçimler haziran ayında yapılmalı Kulüpler Birliği'nden TFF'ye çağrı: Seçimler haziran ayında yapılmalı
21:08 Büyük fedakarlık yapmıştı Beşiktaşlı yıldız oyuna devam edemedi Büyük fedakarlık yapmıştı! Beşiktaşlı yıldız oyuna devam edemedi
19:13 Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasında ara karar açıklandı Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasında ara karar açıklandı
18:58 Uğur Dündar gözyaşlarını tutamadı Duygu dolu Ali Koç sözleri Uğur Dündar gözyaşlarını tutamadı! Duygu dolu Ali Koç sözleri
18:24 Myanmar’da darbe karşıtı isyancıların ordu birliklerine kurduğu pusu kamerada Myanmar'da darbe karşıtı isyancıların ordu birliklerine kurduğu pusu kamerada
18:21 Oğlunun telefonundan mesaj atıp kapıyı açtırdığı boşanma aşamasındaki eşini öldürdü Oğlunun telefonundan mesaj atıp kapıyı açtırdığı boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
16:38 Jandarma üniforması ile GBT kontrolü yaparken polise yakalandı Jandarma üniforması ile GBT kontrolü yaparken polise yakalandı
16:22 Şırnak’ta oy vermeye giden asker ve polislere tepki gösteren kişiye soruşturma açıldı Şırnak'ta oy vermeye giden asker ve polislere tepki gösteren kişiye soruşturma açıldı
15:54 Ojelerini çıkartıp dolgularını eritti Sakal bırakan Kerimcan Durmaz bambaşka biri oldu Ojelerini çıkartıp dolgularını eritti! Sakal bırakan Kerimcan Durmaz bambaşka biri oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2024 23:12:32. #1.11#
SON DAKİKA: SEC, Justin Sun ve üç şirketini kripto para piyasalarında usulsüz faaliyetlerde bulunmakla itham ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement