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SEC, Justin Sun ve üç şirketini kripto para piyasalarında usulsüz faaliyetlerde bulunmakla itham ediyor. 2017 ve 2019 yılları arasında ABD'de sık sık bulunan Sun, yargı alanı tartışmalarının odağında.

SEC ve Justin Sun Davasında Yeni Gelişmeler

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), güncel bir mahkeme dosyasında Tron kurucusu Justin Sun'a ağır suçlamalar yöneltti. SEC'nin iddialarına göre Sun 2017 ile 2019 yılları arasında ABD'de 380 gün boyunca aktif şekilde seyahat ederek çeşitli işler gerçekleştirdi. SEC'nin iddiasına göre Sun, seyahatleri boyunca New York, Boston ve San Francisco gibi büyük şehirlerde kaldı.

SEC'in belirttiğine göre Sun 2018'de BitTorrent'i satın alırken kullandığı Rainberry adlı şirket adı altında, 2019'daki iş seyahatlerinde kiralanan bir dairede kalmış. SEC, Mart 2023'te Justin Sun ve onun yönetimindeki Tron Foundation Limited, BitTorrent Foundation Ltd. ve Rainberry Inc. isimli üç şirkete yönelik suçlamalarda bulunmuştu. Bu suçlamalar, TRX ve BTT isimleriyle bilinen kripto para birimlerinin kayıtsız yatırım programları aracılığıyla satışını içeriyor. Bununla birlikte SEC, Sun'ın TRX için yapılan wash trading (kendi kendine) işlemlerinde de rol aldığını öne sürdü.

Son olarak SEC, geçtiğimiz yıl TRX ve BTT'yi yasa dışı yollarla tanıttıkları iddiasıyla Lindsay Lohan ve Jake Paul gibi ünlü isimleri de suçlamıştı. Bu ünlülerden bazıları suçlamaları kabul ya da reddetmeden, SEC ile anlaşma yoluna gitti.