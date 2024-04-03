SEC Üyesi Hester Peirce, SEC\'in Kripto Sektörüne Yaklaşımını Eleştirdi

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Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) kendi içinden bir eleştiri geldi. SEC'in Komisyon Üyesi Hester Peirce, kripto para birimleriyle ilgili düzenlemelerin uygulanış şeklini ve SEC'in kamuyla iletişimini eleştirdi.

Hester Peirce, SEC'in Kripto Sektörüne Yaklaşımını Eleştirdi

Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) komisyon üyesi Hester Peirce, kripto para birimlerine ilişkin muhasebe yönergelerini eleştirerek, SEC'in düzenlemeleri uygulama yöntemini sorguladı.

Peirce, Pratik Hukuk Enstitüsü tarafından düzenlenen "SEC Speaks" adlı etkinlikte yaptığı konuşmada, özellikle Mart 2022'de yayımlanan ve kripto saklama hizmeti veren şirketlerin müşteri varlıklarını bilançolarında yükümlülük olarak göstermelerini şart koşan Personel Muhasebe Bülteni 121'e (SAB 121) dikkat çekti. Peirce, bu rehberi "zararlı bir ot" olarak nitelendirerek, kripto sektörüne yönelik düzenlemelerde SEC'in yaklaşımını eleştirdi.

Peirce, SEC'in bu tür düzenlemeleri yayımlarken daha şeffaf olması gerektiğini ve büyük etkileri olan kuralların, yalnızca belirli personeller yerine tam komisyon tarafından belirlenmesi gerektiğini savundu. Peirce açıklamasında ayrıca, SEC'in kamuyla etkileşiminde azalma olduğunu ve insanların endişe, geri bildirim veya sorularıyla kuruma yöneldiklerinde genellikle hiçbir yanıt alamadıklarını belirtti. Son olarak Peirce, bu durumun kurumun kültüründeki bir değişiklikten kaynaklandığını ve SEC ile halk arasındaki iletişim biçiminde önemli bir değişikliğe yol açtığını ifade etti.