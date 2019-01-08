Son Dakika Haberleri: Sec: Larry Ellison 1 Milyar Dolarlık Tesla Hissesi Sahibi Oldu

Sec: Larry Ellison 1 Milyar Dolarlık Tesla Hissesi Sahibi Oldu

1 saat önce

– ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu (SEC) dünyanın en büyük ikinci yazılım şirketi Oracle'ın ortak kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Larry Ellison'ın elektrikli araç üreticisi Tesla'da 1 milyar dolar değerinde hisse sahibi olduğunu duyurdu.

Sec: Larry Ellison 1 Milyar Dolarlık Tesla Hissesi Sahibi Oldu, System.String[]
ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu (SEC) dünyanın en büyük ikinci yazılım şirketi Oracle'ın ortak kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Larry Ellison'ın elektrikli araç üreticisi Tesla'da 1 milyar dolar değerinde hisse sahibi olduğunu duyurdu.

Ellison, Lawrence J. Ellison Revocable Trust aracılığıyla elde ettiği hisseler ile, üç milyar dolarlık Tesla'ya şirketin kurucusu Elon Musk'tan sonra en çok yatırım yapan kişi oldu.

SEC açıklaması, Tesla'nın Ellison'ı yönetim kuruluna kabul etmesinden günler sonra yapılırken, Musk'ın yakın arkadaşı olan Ellison, şirket yönetiminin gelişmesi için yönetim kurulunda bağımsız bir üye olarak hizmet verecek. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 05:08 Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Oracle, Larry Ellison, Nicola Tesla, Ekonomi
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