Seç Market daha fazla esnafa ulaşmayı hedefliyor - Son Dakika

Seç Market daha fazla esnafa ulaşmayı hedefliyor

14.04.2021 12:27
Seç Market daha fazla esnafa ulaşmayı hedefliyor, System.String[]

Rekabetin yoğun olduğu perakende sektöründe sunduğu iş modeliyle bakkal ve marketleri güçlendiren Seç Market, yıl sonuna kadar iş ortaklarının sayısını hızla artırarak daha fazla esnafa ulaşmayı hedefliyor.

Rekabetin yoğun olduğu perakende sektöründe sunduğu iş modeliyle bakkal ve marketleri güçlendiren Seç Market, yıl sonuna kadar iş ortaklarının sayısını hızla artırarak daha fazla esnafa ulaşmayı hedefliyor.

Seç Market açıklamasına göre, Türkiye'de gıda perakendesi alanında sayıları 120 bini bulan bakkal ve market gibi küçük ve orta ölçekli işletmeler halen pazarın büyük bölümünü oluşturuyor. Seç Market, yoğun rekabetin yaşandığı bu sektörde, güç birliğine dayanan, özgün iş modeliyle bakkal ve marketlerin işlerini sürdürülebilir kılmalarına ve geliştirmelerine katkıda bulunuyor. Şu an itibarıyla 80 ilde 1.400'den fazla Seç Market bulunuyor. Bu işletmeler başta geniş ve yaygın tedarik ağı, zengin ürün gamı, ödeme çeşitliliği ve toplu satın alma fırsatları olmak üzere söz konusu iş modelinin sunduğu avantajlardan yararlanıyor.

Seç Market iş ortakları, kendi semtlerinde "mahalleden biri" olarak müşterileriyle kurdukları bağı korumanın avantajını da yaşıyor. Büyüklüğü 100 ila 400 metrekare arasında değişen bakkal ve marketler, Seç Market iş ortağı olmak üzere başvurabiliyor. Bu süreçte herhangi bir franchise bedeli ya da tabela ücreti ödenmesi gerekmiyor.

Esnafa operasyonel ve finansal danışmanlık desteği

Açıklamaya göre, Seç Market'in geniş bir ürün gamı bulunuyor. Yıldız Holding'in perakende sektöründe faaliyet gösteren şirketlerinde satılan 5 binden fazla ürün, Seç Market iş ortaklarına hızla ve kolaylıkla tedarik ediliyor. Ayrıca iş ortakları, bölgelerine göre seçtikleri yöresel ürünleri de mağazalarında bulundurabiliyorlar. Kesintisiz ürün tedarikine ek olarak, sadakat uygulamalarıyla kişiselleştirilmiş kampanyalar, mağaza içinde kasa önü uygulamaları ve raf düzenlemesi gibi hizmetler de sunan Seç Market, iş ortaklarını satış ve pazarlamanın her noktasında destekliyor. Seç Market, iş ortaklarının dijital ticarette rekabet edebilmeleri için telefonla ve çevrim içi sipariş gibi modeller üzerinde de çalışmalarına devam ediyor.

"Seç Market iş ortaklarının sayısı hızla artıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Seç Market Genel Müdürü Altan Sekmen, "Mahallesinde, semtinde, yoğun bir rekabet içinde hizmet sunmaya gayret eden bakkal ve marketleri bir araya getiriyor, onlara tedarik ve ürün çeşitliliği anlamında değer katan bir platform oluşturuyoruz. Bu platforma, Yıldız Holding'in köklü pazarlama, perakende ve lojistik birikimini sunarak, kendi başına böyle bir güce sahip olma imkanı bulunmayan bakkal ve marketleri büyük bir yapının parçası yapıyoruz. Böylece rekabette güçlenmelerine ve öne çıkmalarına destek oluyoruz. Seç Market modelinin gördüğü ilgi sayesinde, iş ortaklarımızın sayısı hızla artıyor." ifadelerini kullandı.

İş ortağının gözünden Seç Market modeli

İstanbul Çekmeköy'de faaliyet gösteren Seç Market ortaklarından Samet Sungur ise iş ortaklığı tecrübesine ilişkin şunları kaydetti:

"Marketimizi dört yıl önce açtık ve Seç Market iş ortağı olmanın avantajıyla işimizi hızla büyümeyi başardık. Marketçiliği bireysel çabalarımızla yapsaydık, işletmemiz çok daha küçük bir ölçekte kalacaktı. Seç Market büyümemiz için bize pek çok imkan sundu. Müşterilerimiz de ürün çeşitliliğimizden, makul fiyatlarımızdan memnun."

Seç Market'in bir diğer ortağı Ali Saltık da, "Günümüz koşullarında her bakkalın, her marketin böyle bir kurumsal yapıya sahip olması gerekiyor. Hem mahallemizin marketiyiz, bu semtin esnafıyız hem de kurumsal bir yapımız var. Seç Market bize yüksek bir ticaret hacmi sağlıyor, iş ortaklığımızın başlangıcından bu yana bize sürekli değer katıyor." değerlendirmesinde bulundu.???????

Yıldız Holding, Türkiye, Market, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Seç Market daha fazla esnafa ulaşmayı hedefliyor - Son Dakika


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