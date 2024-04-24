SEC, Terraform Labs ve Kurucusu Do Kwon\'a Devasa Mali Cezayı Talep Ediyor

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ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Terraform Labs ve kurucusu Do Kwon hakkında devasa bir mali ceza talebinde bulundu. 2022'deki Terra-Luna çöküşü sonrasında ortaya çıkan yıkımın yankıları sürerken, SEC toplamda 5,3 milyar dolarlık ceza ile yatırımcıların zararlarının telafi edilmesini hedefliyor.

SEC, Kwon ve Terraform'a Karşı Harekete Geçti

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Terraform Labs ve firmanın kurucusu Do Kwon üzerinde büyük bir mali yük oluşturacak cezai yaptırımlar uygulanmasını talep etti. SEC, Kwon ve şirketinin 2022'de yaşanan ve büyük maddi kayıplara yol açan Terra-Luna finansal krizindeki rolleri dolayısıyla toplamda 5,3 milyar dolar tutarında ceza ödemeleri gerektiğini öne sürdü.

19 Nisan'da mahkemeye sunulan belgelere göre bu tutarın yaklaşık 4,7 milyar dolarlık kısmı zararların tazmini ve faizler için ayrıldı. SEC ayrıca, Terraform'a 420 milyon dolar, Kwon'a ise 100 milyon dolar olmak üzere sivil cezaların yüklenmesini istiyor.

Son olarak komisyon, mahkemenin bu kararıyla, kripto piyasalarında federal yasalara aykırı davranışları teşvik edenlere karşı kesin bir tutum sergilenmesi gerektiğini vurguladı. New York'ta yapılan yargılamada jüri, Kwon ve Terraform Labs'ı, algoritmik stablecoin Terra USD (UST) ve onun blok zinciri altyapısının güvenilirliği konusunda yatırımcıları yanıltmakla suçlu buldu. İddiaya göre, yatırımcılar kripto borsaları aracılığıyla 2 milyar dolar değerinde UST satın aldı.