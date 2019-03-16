Sec Yetkilisi: Kripto Para Baharı Etkili Olmaya Başlayacak

– ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu (SEC) dijital varlıklar ve geliştirme baş danışmanı Valeri Szczepanik, kripto para birimleri piyasalarında yaklaşık bir yıldır etkili olan düşüş eğiliminin sonuna yaklaşıldığını ve "kripto para baharının" etkili olmaya başlayacağını söyledi.

– ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu (SEC) dijital varlıklar ve geliştirme baş danışmanı Valeri Szczepanik, kripto para birimleri piyasalarında yaklaşık bir yıldır etkili olan düşüş eğiliminin sonuna yaklaşıldığını ve "kripto para baharının" etkili olmaya başlayacağını söyledi.



ABD'nin Teksas eyaletinde düzenlenen teknoloji konferansı South by South West'te konuşan Szczepanik, kripto para birimleri piyasalarında artış eğilimi görüldüğünde yasa yapıcıların bunu yakından izleyeceğini söyledi:



"Eğer havada kripto para baharı kokusunu alırsak, yasa yapıcılar da diğerleriyle birlikte harekete geçecektir. Kripto para baharının yaklaştığına inanıyorum."



Szczepanik, SEC'nin finans ve teknolojiye yenilik sıkıştırmanın etkili olduğuna inanmadığını fakat yeni kurulan işlerin yönetilmesinde tarafsızlığını koruyacağını belirtti. Yasa yapıcıların oluşturulan kuralların kesin olmamasıyla daha iyi çalışacağını ve olası bir durum karşısında daha uygun eyleme geçebileceğini söyledi:



"Parlak çizginin eksikliği yasa yapıcıların daha esnek olabilmesine olanak sağlıyor."



Dijital varlıklar gibi volatil bir endüstri için yasa oluşturma kapsamında en önemli faktörlerin zamanlama ve kesinlik olduğunu belirten Szczepanik, yasaların "teknolojiyi o ya da bu şekilde yönlendirebileceği" ihtimali göz önüne alındığında "aceleci" olmaması gerektiğini vurguladı.



Szczepanik, stablecoinleri (dolar karşısında değeri sabit olan kripto para birimi) iki grupta değerlendirirken, ilk grupta sabit bir fiyatın korunduğunu, ikincisinde de dalgalanmalarla söz konusu kripto para biriminin değerinin sabit tutulduğunu söyledi ve ikinci grubun "algoritmik stablecoin" olarak adlandırılabileceğini söyledi. Buna rağmen Szczepanik, SEC'nin stablecoinleri menkul kıymetler kategorisi altında değerlendireceğini söyledi. - İstanbul

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