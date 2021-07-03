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Seccadesi çim, kubbesi mavi gökyüzü olan camide namaz kılmanın huzurunu yaşadılar - Son Dakika

Seccadesi çim, kubbesi mavi gökyüzü olan camide namaz kılmanın huzurunu yaşadılar

03.07.2021 09:15

Seccadesi çim, kubbesi mavi gökyüzü olan camide namaz kılmanın huzurunu yaşadılar Yöre halkı 1 Temmuz'da başlayan normalleşme sonrası Kadırga Yaylası'ndaki üzeri açık camide kılınan Cuma namazında buluştu 1 Temmuz itibariyle Covid-19 tedbirlerinin gevşetilmesiyle binlerce kişi yaylaya akın...

Seccadesi çim, kubbesi mavi gökyüzü olan camide namaz kılmanın huzurunu yaşadılar

Yöre halkı 1 Temmuz'da başlayan normalleşme sonrası Kadırga Yaylası'ndaki üzeri açık camide kılınan Cuma namazında buluştu

1 Temmuz itibariyle Covid-19 tedbirlerinin gevşetilmesiyle binlerce kişi yaylaya akın etti

GÜMÜŞHANE - Dünyada sadece birkaç örneği bulunan ve bir tanesi de Gümüşhane sınırlarındaki Kadırga Yaylası'nda yer alan üzeri açık camide kademeli normalleşme sürecinin üçüncü etabının başlamasıyla birlikte oldukça kalabalık bir katılımla Cuma namazı kılındı.

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine bağlı Özkürtün beldesi sınırları içerisinde yer alan ve 560 yıl önce Trabzon'u fethe giderken arkadaşı Kadir Ağa'yı ziyaret etmek için buraya uğrayan ve bu caminin yapılmasını emrederek ordusuyla birlikte namaz kılan Fatih Sultan Mehmet Han tarafından yaptırılan üzeri açık camide her yıl yaz aylarında cuma namazı kılınıyor. Denizden 2 bin 200 metre yükseklikte günümüzde yaylacılık kültürünün yaşatıldığı ender bölgelerden Kadırga Yaylasında bulunan kubbesi ve çatısı olmayan camiyi görmeye ve Cuma namazı kılmaya her yıl binlerce vatandaş geliyor.

1 Temmuz'dan itibaren kademeli normalleşmenin üçüncü aşamasının başlamasıyla birlikte havanın da güzel olmasını fırsat bilen yüzlerce vatandaş bu camide Cuma namazı kıldı.

Sosyal mesafe kurallarına uygun olarak kılınan namaz için alana akın eden vatandaşlar tabanı doğal çimden oluşan ve etrafında sadece duvar olan üzeri açık camide ayakkabılarını çıkardıktan sonra saf tuttu.

Yaylaya adını veren Kadir Ağa'nın mezarının da bulunduğu Kadirkaya'nın yamacında kurulu ve etrafında onlarca obanın yer aldığı Kadırga yaylasına Gümüşhane, Trabzon ve Giresun illerinden yaz aylarında yoğun talep oluyor.

Cuma günleri pazar kurulması nedeniyle adeta küçük bir ilçeye dönüşen yaylanın etrafında Şahmelik, Çatma, Minarlı, Oğuz, Aktaş ve Ören gibi çok sayıda büyük ve bilinen oba bulunuyor.

Otel, lokanta, kahvehane, bakkal, manav gibi yeme, içme ve konaklama tesislerinin bulunduğu yaylada tabanı doğal çimden oluşan etrafında sadece duvar olan ve 2 minaresi bulunan üzeri açık camiye giren vatandaşlar ayakkabılarını duvarların üzerine koyduktan sonra çim üzerinde namazını kılıyor.

"Dünyada 3 tane vardır, bir tanesi de buraya nasip olmuştur"

Vatandaşlarla birlikte Kadırga'daki camide Cuma namazını kılan Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine Özkürtün Beldesi Belediye Başkanı Yakup Turgut, "Gümüşhane sınırları içerisindeki Kadırga yaylası ve üzeri açık camide bölge insanımız birlikte secde ve rüku ederken, aynı horon alanında birlikte horon ediyor. Kadırga yaylası kadimden beri gelen Doğu Karadeniz bölgesinin en eski ve en görkemli yayla şenliklerinin yapıldığı yerin adıdır. Kadırga bir sevda, bir kültür, bir yaşam biçimidir. Burası sadece Gümüşhanelilerin değil Giresunlusu, Trabzonlusuyla etle tırnak olduğumuz, aynı değer etrafında birleştiğimiz yerin adıdır Kadırga. Trabzon'un fethi sırasında Fatih Sultan Mehmet Han'ın otağını kurduğu, askerleriyle açık camiyi inşa ederek namaz kıldığı yerin adıdır Kadırga. Dünyada 3 tane vardır, bir tanesi de buraya nasip olmuştur. Kimsenin bu birlikteliğimizi bozamayacağını ifade ediyorum. Sınır tartışmalarına hiç girmiyorum. Kadırga bir sevdadır, herkesi kucaklayan bir yerin adıdır" dedi.

"Burası memleketimizin güzel bir değeri"

MHP Gümüşhane il, ilçe başkanları, ilçe ve belde belediye başkanlarıyla belediye meclisi, il genel meclisi üyeleri, kadın kolları üyeleriyle toplantı yapmak için Kadırga yaylasına gelen MHP MYK üyesi Musa Küçük ise "Türkiye dünyayla birlikte büyük bir hastalığı geride bıraktı inşallah. 1 Temmuz itibariyle Türkiye genelinde yasaklar gevşetildi. Biz de MHP Gümüşhane İl Başkanlığı öncülüğünde Gümüşhanemiz sınırlarında Türkiye'nin büyük bir değeri olan Kadırga'da Cuma namazı kıldık. Burası memleketimizin güzel bir değeri. Bu güzelliğe şahit olmak bizim için onur vericiydi" diye konuştu.

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinden Kadırga'ya gelen Muhammet Öztürk ise her yıl Kadırga'ya geldiklerini belirterek, "Havanın çok güzel olması sebebiyle herkesin pazaryeri olan Kadırga'da açık camiye geldik. Pandemi dolasıyla herkes sosyal mesafeye dikkat etti. Hava da güzel olunca katılım da fazla oldu. Güzel bir yeri herkesin gelmesini tavsiye ederim. Gelip görmeden bir şey demek mantıksız. İnsanların doğayla iç içe olabileceği yerlerden birisi burası" diye konuştu.

Kadırga'nın komşusu Oğuz obasından Cuma namazı kılmaya gelen Umut Yenigün ise "Daha önceki haftalarda da Cuma namazı kılıyorduk ama bu hafta yasaklar kalktığı için çok kalabalık oldu. Havanın da güzel olması nedeniyle insanlar adeta buraya akın etti. Geçen yıl pandemi nedeniyle gurbetçi de gelememişti o yüzden bu kadar kalabalık olmuyordu. Kadırga 4-5 ilçenin köyünün, mahallesinin evleri var burada. Haziran'ın ilk haftası göçler başlar buraya. Taki Eylül'ün ilk haftasına kadar yaylacılık burada devam eder" şeklinde konuştu.

Seccadesi çim, kubbesi mavi gökyüzü olan camide namaz kılmanın huzurunu yaşadılar
Seccadesi çim, kubbesi mavi gökyüzü olan camide namaz kılmanın huzurunu yaşadılar
Seccadesi çim, kubbesi mavi gökyüzü olan camide namaz kılmanın huzurunu yaşadılar
Seccadesi çim, kubbesi mavi gökyüzü olan camide namaz kılmanın huzurunu yaşadılar

Koronavirüs, Gümüşhane, 1 Temmuz, Namaz, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Seccadesi çim, kubbesi mavi gökyüzü olan camide namaz kılmanın huzurunu yaşadılar - Son Dakika


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