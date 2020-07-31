Seccadesini alan bayram namazı için Zafer Kent Meydanı'na koştu - Son Dakika

Seccadesini alan bayram namazı için Zafer Kent Meydanı'na koştu

Bayram namazı sosyal mesafe kurallarına göre kılındı

AFYONKARAHİSAR - Yurt genelinde olduğu gibi Afyonkarahisar'da da Kurban Bayramı namazı huşu içinde eda edildi. Kentte en büyük katılımlı bayram namazı ise Zafer Kent Meydanı'nda sosyal mesafe kurallarına göre kılındı.

Afyonkarahisar Belediyesinin 'Haydi Afyon Seccadeni Al Gel' çağrısı ile cemaat, Zafer Kent Meydanı'nda bayram namazını eda etti. Namaza Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Namazı İl Müftüsü Sinan Kazancı kıldırdı. Sosyal mesafe kurallarına göre kılınan namazda maske takılmasına özen gösterildi. Namaz sonrası belediye tarafından cemaate çeşitli ikramlarda bulunulurken, çocuklara ise kitap hediye edildi.

Namaz sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunarak vatandaşların bayramı kutlayan Vali Çiçek ve Başkan Zeybek, huzur içinde bir bayram geçilmesini diledi. Protokol üyeleri bayramların birlik ve beraberliğin güçlendirilmesindeki önemine vurgu yaptı.

Protokol üyeleri namazın sonunda ise vatandaşlar ile sosyal mesafe kurallarına göre bayramlaştı.