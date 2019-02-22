Son Dakika Haberleri: Seçen, Afrin Gazisi Didinmez'e Nevşehir Belediyespor Forması Hediye Etti

Seçen, Afrin Gazisi Didinmez'e Nevşehir Belediyespor Forması Hediye Etti

56 dakika önce

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, kendisini ziyaret eden Afrin Gazisi Zeki Didinmez ile bir süre sohbet ettikten sonra kendisine arkasında kendi isminin yazılı olduğu Nevşehir Belediyespor forması hediye etti.

Seçen, Afrin Gazisi Didinmez'e Nevşehir Belediyespor Forması Hediye Etti, System.String[]
Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, kendisini ziyaret eden Afrin Gazisi Zeki Didinmez ile bir süre sohbet ettikten sonra kendisine arkasında kendi isminin yazılı olduğu Nevşehir Belediyespor forması hediye etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin' de gerçekleştirilen operasyon sonrasında gazi olan Uzman Çavuş Zeki Didinmez, Belediye Başkanı Atilla Seçen'i makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getiren Başkan Seçen, sırt bölümünde isminin yazılı Nevşehir Belediyespor formasını Afrin Gazisi Didinmez'e takdim etti. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 04:33 Kaynak: İHA

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