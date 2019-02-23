Son Dakika Haberleri: Seçen, AK Parti Belediye Başkan Adayı Arı ile Seçim Gezisine Katıldı

Seçen, AK Parti Belediye Başkan Adayı Arı ile Seçim Gezisine Katıldı

10 dakika önce

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, AK Parti Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ile birlikte seçim gezilerini sürdürüyor.

Seçen, AK Parti Belediye Başkan Adayı Arı ile Seçim Gezisine Katıldı, System.String[]
Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, AK Parti Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ile birlikte seçim gezilerini sürdürüyor.

Bu kapsamda Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Rasim Arı ve AK Parti teşkilat yöneticileri, Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde çeşitli meslek dallarında faaliyet gösteren esnafları işyerlerinde ziyaret ederek hayırlı işler temennisinde bulundular.

Başkan Seçen ve AK Parti Belediye Başkan adayı Arı, esnaf ziyaretleri sırasında vatandaşlarla sohbet ettiler. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 05:28 Kaynak: İHA

Rasim Arı, Nevşehir, belediye başkan adayı, AK Parti, Politika
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